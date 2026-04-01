בעוד שבישראל המתיחות הביטחונית בשיאה והתושבים מתעוררים לקול הדי הטילים שנשלחו מארצות אויבנו, בקהילה החרדית במלבורן שבמזרח הרחוק באוסטרליה כבר אוחזים בשיא ההכנות של ערב החג במעמד אפיית "מצות מצווה" לאחר חצות היום |בני הקהילה הגיעו למאפייה כשהם לבושים בבגדי שבת, ותוך אמירת 'הלל' ברוב עם עסקו בעסק המצות בראשות גאב"ד הקהילה, הגאון רבי שלמה קאהן, שגם הוא נטל חלק פעיל בעבודת האפייה (חרדים)
קנברה שולחת מטוסי ביון מתקדמים וצרפת מניעה את נושאת המטוסים "שארל דה גול" | המטרה: בלימת האיום האיראני על נתיבי הנפט והגנה על 115 אלף אזרחים אוסטרלים | מקרון במסר חריף: "פגיעה באזור היא פגיעה באירופה" (בעולם)
אחרי שהופיע בבית משפט, נשאר החשוד בדריסת שערי בית הכנסת הגדול בריסביין שבאוסטרליה במעצר. הוא הכחיש שביצע פשע שנאה וטען שמדובר היה ב“רגע של איבוד שליטה” בלבד | הדיון הבא נקבע לעוד כשבועיים (יהדות בעולם)
המחבל שביצע את רצח היהודים הגדול בתולדות אוסטרליה השתתף היום במשפטו הראשון שנפתח בסידני | המחבל השתתף מרחוק באמצעות שיחת וידאו ואמר מילה בודדת לשופט | ההגנה עדיין לא יודעת באיזו אסטרטגיה לנקוט, כאשר עונשו של המחבל צפוי לכלול גזר דין על 15 עבירות רצח (בעולם)
נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף בטקס הזיכרון בבית חב"ד בונדי יחד עם ראש ממשלת אוסטרליה | "הטרוריסטים ביקשו להטיל פחד בעם היהודי ואנו משיבים בגאווה יהודית", אמר הנשיא, "הם ביקשו לפלג באמצעות שנאה דתית ואנו משיבים בסולידריות בין בני אדם בעלי מצפון מוסרי, מכל הדתות" (בעולם)
בכותרת של אתר החדשות BBC צוין כי ביקורו של נשיא המדינה היהודית באוסטרליה הינו "שנוי במחלוקת", לאחר הפגנות שהתפתחו במקום | העיתון הבריטי ציטט "גורמים יהודים" שאמרו שהרצוג הסית לרצח עם בעזה | מתברר כי מדובר בקול פרוגרסיבי ואנטי-ישראלי חדש יחסית המייצג קבוצה לא גדולה של יהודים במדינה | עוד ציטט BBC את דו"ח האו"ם שקבע כי הרצוג הסית לרצח עם (חדשות)
נשיא המדינה הרצוג פתח את ביקורו באוסטרליה בטקס זיכרון בזירת הטבח הנוראי בחוף בונדי: "הטרוריסטים הנתעבים הללו כיוונו באופן מדויק כדי לפגוע באחיותינו ואחינו היקרים - יהודי אוסטרליה, אך הייתה זו גם מתקפה כנגד כלל האוסטרלים" (בעולם)
צעיר אוסטרלי בן 19 עומד בפני כתב אישום שעשוי להגיע לעונש של עשר שנות מאסר, בגין איומי רצח על נשיא המדינה יצחק הרצוג לקראת ביקורו במדינה | הביקור של הרצוג עורר התנגדות עזה מצד קבוצות פרו-פלסטיניות (בעולם)
פעיל ניאו נאצי מאוסטרליה הפך לתושב הראשון שנשלח למאסר בפועל בגין ביצוע הצדעה נאצית | ימים ספורים לאחר כניסתם לתוקף של חוקים האוסרים על הצגת סמלים ומחוות נאציות בפומבי, הפעיל הרים את ידו מול מצלמות וקרא “הייל היטלר” (בעולם)
חברת הספנות האוסטרלית Incat Tasmania החלה בניסויי המנוע הראשונים של “China Zorrilla” - קטמרן באורך 130 מטר המונע כולו באמצעות סוללות בהספק חסר תקדים של 43 מגה-ואט-שעה | הספינה, שתשרת את חברת Buquebus בקו בין ארגנטינה לאורוגוואי, מסמנת מהפכה עולמית בתחום התחבורה הימית החשמלית (תחבורה)