ראש הביטחון באוסטרליה: לא פיקחנו על האנטישמיות אחרי 7/10

ראש שירות הביטחון והמודיעין באוסטרליה (ASIO), מייק ברג'ס, הודה בכישלון חמור של מערכת הביטחון במעקב אחר האנטישמיות במדינה. בעדותו בפני ועדת החקירה שהוקמה לבחינת נסיבות הפיגוע הנורא בחוף בונדי, שבו נרצחו 15 בני אדם באירוע חנוכה, מסר ברג'ס כי האנטישמיות "נותרה ללא פיקוח" לאחר פרוץ המלחמה באוקטובר 2023.

"אין ספק שהמלחמה במזרח התיכון עוררה מגוון רגשות באוסטרליה", אמר ברג'ס בעדותו. "חלק מאותם היבטים אלימים, והתנהגויות אלו, כולל אנטישמיות שלדעתנו נותרה ללא פיקוח, נורמלו כתוצאה מכך והעניקו לגיטימציה רבה יותר לאלימות".

הודאה דרמטית בכישלון מודיעיני

העדות של ראש שירות הביטחון מהווה הודאה דרמטית בכישלון מודיעיני שהוביל לאחד הפיגועים האנטישמיים הקטלניים ביותר בתולדות אוסטרליה. הפיגוע בחוף בונדי, שהתרחש במהלך אירוע חנוכה של קהילת חב"ד, הותיר 15 הרוגים ועשרות פצועים, ביניהם שני רבנים, ניצול שואה וילדה בת עשר.

על פי הממצאים שהוצגו בוועדת החקירה, המחבלים - אב ובנו - תכננו את המתקפה במשך חודשים ארוכים. חוקרי המשטרה איתרו תיעוד שבו נראים השניים יושבים מול דגל של ארגון המדינה האסלאמית, מצהירים על מניעיהם ומגנים את "מעשי הציונים".

גל אנטישמיות שהתעצם אחרי 7 באוקטובר

דבריו של ראש שירות הביטחון משקפים את המציאות הקשה שבה מצויה הקהילה היהודית באוסטרליה מאז פרוץ המלחמה. כשבוע וחצי לאחר הטבח בבונדי, הוצת רכבו של רב מקומי שעליו נכתב 'חנוכה שמח' באמצעות בקבוק תבערה. ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי כינה זאת "עוד מעשה נורא של חשד לאנטישמיות".

במקביל, עובדת לשעבר באוניברסיטת סידני הואשמה בהטרדה אנטישמית של סטודנטים יהודים במהלך חג הסוכות. האישה תועדה מגדפת ומשפילה, מכנה יהודים "טפילים" ומשמיעה הערות אנטישמיות קשות. רק לאחר הטבח בחנוכה הוגש נגדה כתב אישום.