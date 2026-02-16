המחבל שביצע את רצח היהודים הגדול בתולדות אוסטרליה השתתף היום במשפטו הראשון שנפתח בסידני | המחבל השתתף מרחוק באמצעות שיחת וידאו ואמר מילה בודדת לשופט | ההגנה עדיין לא יודעת באיזו אסטרטגיה לנקוט, כאשר עונשו של המחבל צפוי לכלול גזר דין על 15 עבירות רצח (בעולם)
נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף בטקס הזיכרון בבית חב"ד בונדי יחד עם ראש ממשלת אוסטרליה | "הטרוריסטים ביקשו להטיל פחד בעם היהודי ואנו משיבים בגאווה יהודית", אמר הנשיא, "הם ביקשו לפלג באמצעות שנאה דתית ואנו משיבים בסולידריות בין בני אדם בעלי מצפון מוסרי, מכל הדתות" (בעולם)
נשיא המדינה הרצוג פתח את ביקורו באוסטרליה בטקס זיכרון בזירת הטבח הנוראי בחוף בונדי: "הטרוריסטים הנתעבים הללו כיוונו באופן מדויק כדי לפגוע באחיותינו ואחינו היקרים - יהודי אוסטרליה, אך הייתה זו גם מתקפה כנגד כלל האוסטרלים" (בעולם)
"התקפה על יהודים אוסטרלים היא התקפה על כל אוסטרלי ועל אורח חיינו", כך אמרה שגרירת אוסטרליה בישראל, לינדל סאקס, בפגישה עם שלוחי חב"ד בתל אביב | עוד מדבריה: "לא נאפשר לרוע ולטרור, שנאה ואלימות להגדיר אותנו או לפלג אותנו" (יהדות בעולם)
יהודה לייב לזרוב, בחור ישיבה חסיד חב"ד מטקסס שנפצע קשה בפיגוע בסידני, בעת שסייע למארגני אירוע חנוכה במקום, עבר הלילה ניתוח שביעי בהרדמה | קודם לכן ביקש להניח תפילין. הניתוח עבר עם התוצאה "הטובה ביותר" שיכלו לצפות לה (חרדים בעולם)
אחמד אל-אחמד, המוסלמי שהציל ככל הנראה חיי יהודים רבים כאשר השתלט על המחבל בפיגוע חנוכה בחוף בונדאי, שחזר בראיון לרשת CBS את מעשיו באותו ערב נורא | "הנשמה שלי אמרה לי לעשות את זה", אמר אל-אחמד שהפך לגיבור לאומי (בעולם)
תושב פרת', אוסטרליה, נעצר לאחר שפרסם דברי תמיכה בטבח בחוף בונדיי, כשבביתו נחשפו שישה רובים, כ-4,000 כדורי תחמושת ורשימת רכיבים להכנת פצצה | הנאשם מחזיק בדגלי חמאס וחיזבאללה ובחומרים נאציים, ובית המשפט הורה להותירו במעצר עד חודש פברואר (בעולם)
שליח חב"ד בטקסס, שבו לייבל בן ה-20 נפצע בפיגוע בסידני ומאושפז בבית חולים באוסטרליה, חשף את רגעי הגבורה של בנו במהלך הפיגוע | הוא הוריד את החולצה והציל את חיי השוטר בחסימת עורקים. בהמשך ביקש ממנו את הנשק כדי להיאבק במחבל שהתקרב: "מקווה שאוסטרליה תכיר בו כגיבור" (חדשות בעולם)
שבוע לפיגוע הקשה בסידני: הרב אברהם וולף מאודסה שיגר מכתב נוקב לראש ממשלה אוסטרליה, וקרא לו לחשבון נפש: "המציאות שנוצרה באוסטרליה בשנים האחרונות מחייבת חשבון נפש עמוק ושינוי מהותי באופן ההתייחסות, במדיניות, באכיפה ובמסר הציבורי. לא תגובה לאירוע בודד, אלא מאבק עקבי, ערכי ובלתי מתפשר בתופעת האנטישמיות כולה" (יהדות בעולם)
טייס פרטי מנוסה ממלבורן לקח על עצמו להביא את גופת חברו החב"דניק, שנרצח בפיגוע בחוף בונדי, לקבורה בעירו באמצעות מטוסו הפרטי | הטיסה מסידני כללה סיבובים חריג מעל זירת הפיגוע, עצירה זמנית של התנועה האווירית, הורדה של כסאות המטוס כדי שניתן יהיה להכניס את הארון (חרדים, בעולם)
נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף הבוקר בשידור וידאו בהדלקת נר חנוכה יחד עם הקהילה היהודית באוסטרליה שהדליקה כבר הבוקר את הנר השמיני של חג החנוכה | הנשיא ביקש בהזדמנות זו לבקר במדינה שדם יהודי נשפך בה כמים (חדשות, בעולם)
קהילת סידני שבאוסטרליה התכנסה הערב, שעון מקמי, שבוע בדיוק מהטבח הנורא, לטקס זיכרון מטלטל, במהלכו נשאו דברים גורמי ממשל וחברי קהילה | תשואות סוערות ניתנו לאביו של גיבור הפיגוע, אחמד אל אחמד, שהשתלט על המחבל | ראש ממשלת אוסטרליה ספג קריאות בוז, והרב יהורם אולמן, חמיו של שליח חב"ד שנרצח, קרא: "אנחנו מגיבים עם יותר אור" (אקטאואליה)