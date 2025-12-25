כשבוע וחצי לאחר הטבח הנורא במסיבת החנוכה של חב"ד בחוף בסידני, האנטישמיות באוסטרליה לא פוסקת: רכבו של רב מקומי שעליו נכתב 'חנוכה שמח' הוצת באמצעות בקבוק תבערה שהושלך לעברו | המשטרה המקומית חוקרת ומבקשת את עזרת הציבור ראש הממשלה: "עוד מעשה נורא של חשד לאנטישמיות" (בעולם)
עובדת לשעבר באוניברסיטת סידני הואשמה בהטרדה אנטישמית של סטודנטים יהודים בסוכות | היא תועדה מגדפת ומשפילה, מכנית יהודים "טפילים" ומשמיעה שורה של הערות אנטישמיות. רק אחרי הטבח בחנוכה הגיע האישום (יהדות בעולם)
חמיו של הרב אלי שלנגר הי"ד, שנרצח בטבח אתמול באוסטרליה, סיפר כמה קשה לו באופן אישי האבידה הגדולה וכמה קשה לקהילה והוסיף: "מה שצריך לעשות לעילוי נשמת אלו שנהרגו על קידוש השם אנחנו צריכים לעלות בקודש לשמור תשובה ומצוות" (חדשות)
אוזלת ידה של המשטרה ושאר הרשויות באוסטרליה, מול הפגיעה היהודים נחשפת בעוצמתה | הרב אייכנבלט, שביתו בת ה-11 הייתה בפיגוע מספר על רגעי האימה הנוראים ואיך המשטרה לא עשתה דבר כדי להגן על היהודים; חבר שלי, שנכח בטבח אמר להם - תירו בהם, אם אתם לא עושים את זה אני אעשה" (חדשות)
האנטישמיות באוסטרליה הרימה ראש במהלך השנתיים האחרונות, אך המדינה לא עשתה הרבה מלבד להודיע על הכרה במדינה פלסטינית, כעת, אחרי הטבח הנורא, נשיא המדינה הרצוג קרא בדבריו למדינה להתעשת | צפו (חדשות העולם היהודי)
כלי התקשורת באוסטרליה מדווחים, על אירוע ירי גדול בחוף בונדיי בעיר סידני שבאוסטרליה - שם בזמן האחרון אירעו מספר מקרים אנטישמיים | בחב"ד דיווחו כי השליח הרב אלי שלאנגר הי"ד נרצח | היורים הגיעו לחוף, שם התקיימה מסיבת חנוכה עם קרוב לאלפיים משתתפים (חדשות)
מועצת העיר סטונינגטון במלבורן דחתה בקשה להציב חנוכייה ציבורית ברחבת בית העירייה | הקהילה היהודית מגנה את ההחלטה וטוענת לאפליה ואנטישמיות | סערה נוצרה באולם אחרי שראש העיר השתמשה בזכותה להכריע במקרה תיקו - ודחתה את הבקשה (יהדות, בעולם)
המחבל שהצית את בית הכנסת "עדת ישראל" במלבורן, אוסטרליה, בדצמבר האחרון ושרף למרבה הצער גם את ספרי התורה, עומד כעת למשפט על מעשיו | לפי המודיעין האוסטרלי, המחבל פעל בהכוונה איראנית, מה שהביא את קנברה לנקוט במהלך חסר תקדים בגירוש השגריר האיראני מהמדינה (בעולם)
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה מפרסמת אוניברסיטת תל אביב את הדו"ח השנתי על מצב האנטישמיות בעולם, המתייחס לשנת 2024 | מהדו"ח עולה כי גל האנטישמיות בנסיגה – אבל מספר התקריות נותר גבוה משמעותית לעומת התקופה שלפני המלחמה | זינוק חד במיוחד במספר התקריות האנטישמיות באוסטרליה | גידול גם בארה"ב, איטליה, ספרד, קנדה, ארגנטינה וברזיל (בעולם)
בינואר האחרון דווח על רכב תופת בו נמצאו חומרים אנטישמים וחומרי נפץ לכאורה, כולל פתקים שהכילו כתובות של מטרות יהודיות, בהן בתי כנסת | המשטרה הודיעה היום כי הקהילה היהודית מעולם לא הייתה על הכוונת וכי מדובר היה בתרגיל הסחה של ארגון פשיעה (חדשות, בעולם)
בתקופה האחרונה האנטישמיות באוסטרליה משתוללת באין מפריע, ולאחר אירוע הטרור בהצתת בית הכנסת במלבורן בחודש שעבר, השנאה ליהודים ממשיכה להתפרץ, והלילה (בין ראשון לשני) רוססה כתובת נאצה כנגד יהודים בשכונה בעלת ריכוז יהודי בסידני (בעולם)