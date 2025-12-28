צה"ל עבר שינויי עומק משמעותיים כחלק מהפקת הלקחים של המחדל בבוקר שמחת תורה | גם באיו"ש, הקים צה"ל 'בנק מטרות' ייעודי שנועד לתת תשובה לטרור המקומי, לקראת מערכה אפשרית בסגנון עזה | במקביל, צה"ל הרחיב משמעותית את מערך הרחפנים | מתחילת המלחמה הוסמכו מעל 12,000 איש להפעלת רחפנים, מהם כ-8,000 בשנה האחרונה בלבד (צבא וביטחון)
ממשלת סוריה תכננה לקיים פעילות רשמית וחגיגה לרגל יום 'מבול אל אקצא', טבח השבעה באוקטובר לפי הנרטיב הפלסטיני, האירוע התבטל ברגע האחרון | המזרחן אדי כהן פרסם איום מפורש נגד המשטר, התגובה לא איחרה לבוא (חדשות, העולם הערבי)
מסקנות התחקיר חושפות כשלים חמורים בהיערכות הצבאית, לצד גילויי גבורה אזרחיים יוצאי דופן שהצילו את עין הבשור מקריסה מוחלטת | תושבי המושב גילו תעוזה יוצאת דופן, נלחמו במחבלים ופינו פצועים תחת אש (ביטחוני)
ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב פוסט לציון טבח שמחת תורה, במלאות שנתיים ל-7.10 | ראש הממשלה מנה את ההישגים של ישראל במהלך השנתיים האחרונות והתחייב לעמוד ביעדי המלחמה | "בעזרת השם ננצח", סיים ראש הממשלה את מכתבו (מדיני)
צרפת. מדינת הכיבוש ההיסטורית, הרפובליקה המדכאת שרצחה את מלכה ורעייתו בגיליוטינה, מרשה לעצמה לתת מוסר לעם המוסרי בעולם | נשיא צרפת, עמנואל מקרון, האיש שהאנטישמיות האכזרית בצרפת חרותה על שמו, מעדיף להחניף לאויב הפנימי מאשר להגן על הצדק והמוסר האנושי | בינתיים, להלן סיפור דמיוני בצבעים ריאליסטים למה שעלול לקרות איתם באחרית הימים (מגזין בבלי)
מיצג רחוב מזעזע שנצפה בבלגיה מציג את טבח השבעה באוקטובר מזווית המחבלים, באופן המסביר את "הסיבות" לטבח שביצעו בבוקר שמחת תורה | במיצג נראות דמויות אזרחיות שוכבות על הרצפה מכוסות ב"דם", בעת ששחקנים המוצגים כמחבלים מבצעים "ירי" | ההמון נשמע מריע למול המיצג האנטישמי (חדשות)
הסנגוריה הצבאית הגישה היום עתירה דחופה לבג"ץ - כנגד מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, כשהם דורשים, כי המבקר יפסיק במיידית את חקירת אירועי השבעה לאוקטובר | "המבקר חורג מסמכותו, ופוגע פגיעה קשה ובלתי הפיכה בזכויותיהם של משרתי צה"ל" (חדשות)
סוכן עזתי שהופעל על ידי שירות הביטחון הכללי ברצועת עזה, נתפס במהלך המלחמה בחשד שהונה את כוחות הביטחון | הסוכן טען לפני השבעה לאוקטובר כי חמאס לא מעוניין לצאת למתקפה על ישראל, כאשר תפקידו היה להרדים את ישראל | הסוכן הכפול הודה בחקירתו: ״הייתי סוכן כפול, שיקרתי לשב״כ״ (צבא)
ראש הממשלה נאם היום בכנס שנערך בנוגע ליחסי ישראל והעולם הערבי, ודן במאבק ישראל מול חמאס וחיזבאללה, ובלחצים האמריקניים סביב מבצע רפיח | נתניהו התייחס למבצע הביפרים: "הפצצנו סורק, שאמור היה להגיע מאיראן ללבנון ולבדוק את הביפרים" (מדיני)
מבקר המדינה העביר טיוטות ראשוניות של דוחות הביקורות שערך על המחדלים הקשיים שהתרחשו ביום השבעה לאוקטובר | השלב השני של אנגלמן, הוא לשלוח דוחות דומים לבכירים במטכ"ל ובדרג המדיני | משרד המבקר: "חשוב לבצע ביקורת, על כלל הדרגים" (צבאי)