השופטים תוקפים: "עברו כמעט 3 שנים ללא חקירה"

דיון דרמטי וסוער התקיים הבוקר (חמישי) בבית המשפט העליון, כאשר הרכב מורחב של שבעה שופטים בראשות המשנה לנשיא השופט נעם סולברג התכנס לדון בעתירות המחייבות את הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לבחינת מחדלי השבעה באוקטובר. הדיון, שהתאפיין בעימות חריף בין השופטים לנציג הממשלה, הופסק באופן פתאומי לאחר שמפגינים ניסו לפרוץ לאולם.

השופט סולברג פתח את הדיון בהבהרה: "נקודת המוצא של כולנו היא שמדובר באירוע המכונן והקשה ביותר בתולדות המדינה. השאלה שלפנינו אינה 'האם' לחקור - על כך יש הסכמה - אלא 'איך' ו'מתי'. חלפו כמעט שלוש שנים מאז פרוץ המלחמה". "אין לכם סמכות לחייב אותנו" עו"ד מיכאל ראבלו, נציג הממשלה וראש הממשלה, הציג עמדה נחרצת: "עמדת הממשלה היא שאין לכם סמכות לחייב אותה להקים ועדת חקירה". השופט סולברג הגיב בחריפות: "אמרתם 'לא' לוועדת חקירה ממלכתית, אז מה כן?" סולברג לממשלה: "כמה זמן אפשר להמתין? 3 שנים!" שלמה קליין | 23.04.26 מפגינים ניסו לפרוץ לאולם בג"ץ • השופטים פונו ללשכות כתבי בבלי | 23.04.26 השופטת יעל וילנר והשופט אלכס שטיין הבהירו לנציג הממשלה: "שופט לא יכול להיכנס לנעלי הממשלה, אבל ודאי שיש סמכות". עו"ד ראבלו המשיך בעמדתו: "גם אם הממשלה לא תקדם שום ועדת חקירה - אין לבית המשפט סמכות לחייב את הממשלה לעשות זאת". השופטת וילנר השיבה בתקיפות: "יש סמכות". "זה עדיין לא הזמן למרות שעברו 3 שנים?" נציג הממשלה ניסה להצדיק את ההימנעות מהקמת הוועדה בטענות ביטחוניות: "אנחנו מצויים במצב שיש הפסקת אש שברירית שיכולה להסתיים בתוך כמה ימים. בלבנון יש כעת כמה אוגדות ולא ניתן לומר שהמלחמה הסתיימה". השופט סולברג הזכיר תקדים היסטורי: "במלחמת יום כיפור הוקמה ועדת חקירה בזמן שהמלחמה עדיין התנהלה". עו"ד ראבלו השיב: "זה לא מחייב את הממשלה". השופטת וילנר הביעה תדהמה: "אני באופן אישי חושבת שזה שינוי דרמטי בעמדת הממשלה, כי אתה טוען שעכשיו זה לא הזמן לחקור". השופט סולברג הוסיף: "כמה זה אפשר להמתין? עברו כמעט 3 שנים".

"הטלתם פצצה בדיון"

עו"ד ראבלו המשיך בטיעוניו: "הדבר המרכזי כרגע זה שמדינת ישראל תנצח בכל החזיתות. כמובן שצריך לחקור אבל כעת זה לא הזמן. רוצים לחקור גם מה שהיה לפני ה-7 באוקטובר".

השופטת וילנר הגיבה בחריפות: "הטלתם פצצה בדיון. רק אחרי שננצח אז נתחיל לחקור?" השופט יחיאל כשר תהה: "איפה טענתם ששאלת העיתוי עדיין עומדת?"

נציג הממשלה ניסה להסביר: "עדכון הממשלה לבג"ץ הייתה לפני ה-28 בפברואר - המלחמה עם איראן". השופט עופר גרוסקופף שאל: "מדוע לא עדכנתם אותנו?" השופטת וילנר הוסיפה: "בינואר גם הייתה מלחמה בלבנון".

הצעת הממשלה: ועדה בהסכמה רחבה

עו"ד ראבלו גילה כי הממשלה מנסה להגיע להסכמה עם קבוצת פרופסורים שבקשר עם חברי כנסת באופוזיציה. "הכוונה שלנו היא שעד סוף מושב הקיץ הצעת החוק להקמת הוועדה תעבור בכנסת", מסר.

השופט סולברג הביע ספקנות: "ועדה שכזאת תגיע לחקר האמת? אתם מציגים ועדה עם נציגים פוליטיים מובהקים". נציג הממשלה השיב: "אין כמעט דבר במדינה שפוליטיקאים לא מעורבים בבחירה".

עו"ד ראבלו הוסיף: "אי אפשר למנוע מהממשלה להקים ועדת בדיקה ממשלתית למרות שהיא מעדיפה לא לעשות זאת אלא להקים ועדה בהסכמה רחבה, אך גם זה דבר שצריך לציין".

היועמ"שית: "נסיבות חריגות ביותר"

נציג היועצת המשפטית לממשלה הציג עמדה שונה מזו של הממשלה. השופטת וילנר שאלה: "אין כאן שאלה של זכויות אדם, איך אתם מבססים את הטיעון שלכם על זה?"

נציג היועמ"שית הבהיר: "ודאי שהסמכות להקים היא של הממשלה, אך לבית המשפט הסמכות על הביקורת השיפוטית. אי אפשר לעלות על הדעת נסיבות יותר חריגות מאירועי ה-7 באוקטובר".

השופטת וילנר המשיכה לחקור: "אבל איזו ועדה להקים זה נתון בידי הממשלה. איך אתם מבקשים ספציפית הקמת ועדת חקירה ממלכתית?" נציג היועמ"שית השיב: "עמדת היועמ"שית שוועדת חקירה ממלכתית היא המנגנון המתאים ביותר".

הדיון הופסק באמצע - ניסיון פריצה לאולם

באופן פתאומי ודרמטי, הופסק הדיון בשעה 11:05 לאחר שמשפחות שכולות ומפגינים ניסו לפרוץ לאולם בית המשפט. השופט סולברג הבהיר לאחר חידוש הדיון: "בהוראת משמר בתי המשפט הופסק הדיון משיקולי ביטחון, בעקבות ניסיון של גורמים שונים להיכנס בכוח לאולם שבו התקיים הדיון, ללא אישור משמר בתי המשפט ובניגוד להחלטה שיפוטית".

במהלך הדיון שהתחדש נשמעו קריאות מהקהל: "לשפוט את השופטים! מי ישפוט את השופטים?" השופט סולברג הוציא מהדיון את חברת הכנסת טלי גוטליב.

השופטים: "למה לא להשאיר לממשלה הבאה?"

השופטת וילנר העלתה שאלה מהותית: "הגיעה העת לחקור את אירועי ה-7 באוקטובר. השאלה למה אנחנו צריכים לחייב את הממשלה להקים דווקא ועדת חקירה ממלכתית?" היא הוסיפה: "עד היום מעולם בג"ץ לא הורה על הקמת ועדת חקירה".

השופטים וילנר וסולברג העלו אפשרות נוספת: "למה לא להשאיר את זה לממשלה הבאה, מן הסתם גם על זה יהיו הבחירות הקרובות". נציג המדינה השיב: "יעבור עד אז עוד הרבה זמן. לחלוף הזמן יש מחיר להגעה לחקר האמת".

השופט חאלד כבוב הביע את דעתו: "לדעתי, יש חוק וצריך לפעול על פיו - הקמת ועדת חקירה ממלכתית. אני מתרשם שכל הויכוח זה מי ימנה את חברי הוועדה, שהממשלה לא רוצה שנשיא בית המשפט הוא זה שימנה את חברי הוועדה".

דברי המשפחות השכולות

איציק בונצל, אביו של עמית ז"ל, מסר במהלך הדיון: "השאלה שנמצאת בלב המחלוקת היא מי ימנה. ההורים השכולים יכולים להגיע להסכמה תוך זמן קצר".

לקראת סיום הדיון, ביקש עו"ד ראבלו 30 יום נוספים שיינתנו לממשלה להחליט. הדיון הסתיים בשעה 15:35, והשופטים נדרשו כעת להכריע בשאלה ההיסטורית: האם בית המשפט יכפה על הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית, או שיותיר את ההחלטה בידי הממשלה.