תרגיל מבצעי בדרום: כך צה"ל מתכונן למתקפה הבאה

שנתיים ושמונה חודשים לאחר טבח שמחת תורה, פיקוד הדרום מתרגל הבוקר (רביעי) תרחיש מבצעי חריג במיוחד: מתקפת פתע רחבת היקף על יישובי העוטף והמרחב הדרומי, המדמה את אירועי הטבח הנורא. התרגיל, שמתקיים במסגרת פקודת "רעם שמשון", נועד לבחון את המוכנות המבצעית של הכוחות ואת יכולתם להגיב במהירות לתרחישי קיצון.

במסגרת התרגיל "כותונת פסים", מתרגלים הכוחות שורה של תרחישים המדמים אירועי קיצון בדומה לטבח, תוך התמקדות בזמני התגובה של הכוחות בשטח ובתהליכי קבלת ההחלטות בכלל דרגי הפיקוד. התרגיל כולל הפעלת כוחות מבצעיים בשטח, ניהול כוחות מורכב והערכות מצב מהירות.

מהלקחים של הטבח

התרגיל מגיע על רקע חשיפות חדשות על הכישלון המודיעיני שקדם לטבח. כזכור, לפחות 13 נורות אזהרה נדלקו בימים שלפני הטבח, כולל הדלקת 45 כרטיסי סים ישראליים בידי מחבלי חמאס, זינוק של מאות אחוזים במסרונים וזיהוי הכנות בחדרי מבצעים תת-קרקעיים. התצפיתנית יעל לייבושור ז"ל אמרה למחליפתה בשעה 4:00 בבוקר: "הולכת להיות פשיטה" - אך האזהרות לא תורגמו להתרעה בזמן.

כיום, לאחר הלקחים הקשים, צה"ל מקפיד על תרגול תרחישים דומים באופן שוטף. התרגיל בפיקוד הדרום מצטרף לשורה של תרגילים שנערכו בחודשים האחרונים ברחבי הארץ, כולל תרגיל רחב היקף של שירות בתי הסוהר במגידו, שבחן תרחישי חירום וקיצון תוך הפעלת כוחות מבצעיים בשטח.

יצוין כי התרגיל מתקיים במקביל לפעילות מבצעית מתמשכת בעזה ובצפון. הכוחות ממשיכים לשמור על כוננות גבוהה ולהיערך לכל תרחיש אפשרי, תוך שילוב הלקחים מהטבח ומהלחימה המתמשכת.