תרגיל ראווה צבאי בסין, שנועד להציג עוצמה טכנולוגית ומבצעית, הסתיים בדרמה בלתי צפויה ובסכנה ממשית לחייהם של בכירי הצבא שנכחו במקום | תקלה מבצעית חמורה גרמה לכלי רק"ם לפתוח באש "ידידותית" לעבר עמדת התצפית של המפקדים והאורחים הרשמיים (חדשות בעולם)
משמרות המהפכה פתחו בתרגילים ימיים במצר הורמוז, במהלך המשקף את החרפת המתיחות הצבאית באזור יממה לפני שטהרן הייתה צפויה לקיים שיחות עם וושינגטון | במהלך התרגיל ביצעו הכוחות ירי טילים ואף דימו השתלטות על מכלית נפט, (בעולם)
כוחות חטיבה 401 בפיקוד אוגדה 91 השלימו תרגיל חטיבתי בגבול לבנון, לראשונה אחרי שנתיים של תמרון ברצועת עזה | התרגיל כלל תרחישי דמוי אויב, אירועי הגנה רב-זירתיים, פינוי פצועים תחת אש ומתן מענה לוגיסטי וטכנולוגי בחירום, בשיתוף פעולה בין כיתות הכוננות לכוחות החטיבה | צפו בתיעוד מהתרגיל (צבא)
כוחות צה"ל השלימו בימים האחרונים תרגיל חטיבתי בגזרת כתר החרמון והר דב הלבנוני, לשימור ולחיזוק מוכנות הכוחות לתרחישי חירום ולתנאי מזג אוויר קיצוניים בגזרה | הכוחות תרגלו תרחישי מעבר משגרה לחירום, ירי רקטי, חדירת מחבלים למוצבים ופינוי עשרות פצועים במקביל | תיעוד התרגיל (צבא וביטחון)
צה״ל השלים את התרגיל המטכ״לי ׳מגן עוז׳ | במסגרת התרגיל, פעלו הכוחות ברצף תרחישים אינטנסיביים אשר בחנו את תפקוד המפקדות, מנעד פקודות ההגנה וההתקפה בצה"ל, קיום הערכות מצב בכלל הדרגים, הפעלת כוננויות ותגובה מיידית לאיומים מזדמנים (צבא ובטחון)
התרגיל הצבאי "שאגת הארי" הנערך מתחילת השבוע במרחב יהודה ושומרון ובבקעה והעמקים נמשך זה היום השלישי | דובר צה"ל מדגיש כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב - אין חשש לאירוע ביטחוני | צפו בתיעוד (צבא)
הושלם תרגיל אוגדתי בן חמישה ימים של כוחות צה"ל, בהובלת המרכז הלאומי לאימונים ביבשה באזור גבול לבנון, להגברת המוכנות המבצעית בהגנה ובהתקפה באזור גבול לבנון | מטרת התרגיל נועדה להגביר מוכנות לתרחישי קיצון בהגנה, לתת מענה מהיר לאירועים מתפרצים, כולל גיוס מילואים וצבירת כוחות, מעבר להתקפה | תיעוד נרחב (צבא)
תרגיל צבאי בינלאומי בשם "כוכב בוהק 2025" נפתח במצרים בשיתוף ארצות הברית ו-43 מדינות נוספות | 14 מהן שלחו מעל 8,000 חיילים, והיתר משתתפות כמשקיפות | התרגיל נערך בבסיס מוחמד נגיב ובבסיסים נוספים, ויימשך עד 10 בספטמבר | בטקס הפתיחה נשאו דברים בכירי הצבא המצרי והעבירו ברכות ממפקדי הכוחות (צבא, בעולם)
בצה"ל ערכו היום תרגיל פתע "עלות השחר", לבחינת מוכנות המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות, של הארגון | התרגיל בוצע תוך הקפצת בעלי תפקידים מהבית וכוחות תגבורת כדי לבחון את הכוננויות והכוחות באוויר, ביבשה, ובכוחות מיוחדים וגם בשרשרת הפיקוד במפקדות צה"ל | התיעוד המלא (צבא)