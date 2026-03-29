נגמ"ש סיני ירה רימון עשן ישירות על קבוצת קצינים בכירים | צפו בתיעוד

תרגיל ראווה צבאי בסין, שנועד להציג עוצמה טכנולוגית ומבצעית, הסתיים בדרמה בלתי צפויה ובסכנה ממשית לחייהם של בכירי הצבא שנכחו במקום | תקלה מבצעית חמורה גרמה לכלי רק"ם לפתוח באש "ידידותית" לעבר עמדת התצפית של המפקדים והאורחים הרשמיים (חדשות בעולם)

הנגמ"ש יורה לעבר הקצינים הסינים (צילום: רשתות חברתיות )

ביום שישי האחרון במהלך תרגיל הדגמה שנערך בסין על פני תוואי שטח קשה, אירעה תקרית בטיחותית חריגה שכמעט והסתיימה באסון כבד. נגמ"ש לחימה מתקדם מדגם ZBD-04A, שהשתתף במפגן היכולות, שיגר בטעות רימון עשן ישירות לעבר קבוצת הקצינים והבכירים שצפו בתרגיל.

תיעוד מהזירה חשף את רגעי החרדה: בעוד הנגמ"ש מתמרן בשטח, הרימון נורה בעוצמה לעבר המשלחת הרשמית, שמיד חיפשה מחסה. למרות המראה המבהיל והסכנה המיידית הטמונה בשיגור ישיר של חימוש כזה מטווח קצר, הדיווחים מהשטח אישרו כי לא היו נפגעים באירוע.

התקרית המביכה מתרחשת בתקופה שבה הצבא הסיני מבקש להפגין עליונות טכנולוגית חסרת תקדים, הכוללת בין היתר שימוש ברובוטים לוחמים לטיהור שטחים בנויים – טכנולוגיה שסין טוענת כי תשנה את פני המלחמה המודרנית.

