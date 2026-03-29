תרגיל ראווה צבאי בסין, שנועד להציג עוצמה טכנולוגית ומבצעית, הסתיים בדרמה בלתי צפויה ובסכנה ממשית לחייהם של בכירי הצבא שנכחו במקום | תקלה מבצעית חמורה גרמה לכלי רק"ם לפתוח באש "ידידותית" לעבר עמדת התצפית של המפקדים והאורחים הרשמיים (חדשות בעולם)
טייס F-35 לשעבר ומדריך טיסה מוערך נעצר בחשד שאימן את חיל האוויר הסיני ללא היתר כנדרש בחוק | כעת הוא מואשם בבגידה בשבועתו כקצין לאחר שנטען כי העביר ידע צבאי רגיש וסייע לבייג'ינג לשפר את יכולותיה המבצעיות (חדשות בעולם)
במשך עשורים עמד ה-B-2 האמריקאי כפסגת החמקנות הבלתי מעורערת, אך כעת סין חושפת את ה-Xian H-20 שמתיימר לשבור את "קוד הבלתי אפשרי" המשלב מהירות גבוהה וחשאיות מקסימלית | בזכות פריצת דרך טכנולוגית המנטרלת רעידות מבניות, המפציץ החדש עשוי להפוך לחמקן המהיר בהיסטוריה ולשנות את מאזן הכוחות האסטרטגי בשמיים (חדשות צבא)
בצעד חסר תקדים שמרעיד את מסדרונות השלטון בסין, אישרה המדינה רשמית את דבר חקירתם של שניים מהגנרלים הבכירים ביותר בצבא | מדובר בטיהור המשמעותי ביותר בצמרת הביטחונית מזה עשורים, המעלה סימני שאלה כבדים על הנעשה מאחורי הקלעים של המעצמה האסיאתית (חדשות בעולם)
על רקע מצור ימי חונק הכריז נשיא סין כי איחוד טייוואן מחדש עם סין הוא מגמה בלתי ניתנת לעצירה, תוך שהוא מדגיש כי העם משני צידי המצר קשור ב"קשר של דם וקרבה" | בעקבות התרגילים של צבא סין המדמים מצור על טייוואן הנשיא טראמפ הרגיע: "אני מנהל מערכת יחסים מצוינת עם שי, ושתרגילים מסוג זה נערכים באזור כבר שני עשורים" (חדשות בעולם)
לקראת פלישה אפשרית מצד סין, ממשלת טייוואן החלה להפיץ 9.8 מיליון עותקי מדריך הישרדות לאזרחים. המדריך כולל הנחיות מפורטות למקלטים, ערכות חירום והגנה מפני מתקפות צבאיות, סייבר ודיסאינפורמציה (חדשות בעולם)