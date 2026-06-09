חייל סיני נלחם ברחפן באמצעות רשת ( צילום: צבא סין )

בשנים האחרונות, שדה הקרב המודרני עובר טלטלה של ממש. מהחזיתות המדממות של אוקראינה ורוסיה ועד לצפון ישראל מול איומי הכטב"מים של חיזבאללה, הפכו הרחפנים לנשק שובר שוויון שאין לו "פתרון קסם" טכנולוגי מלא.

כעת, תיעודים חדשים חושפים כיצד גם המעצמה הסינית נערכת לעידן החדש, כשהיא מאמנת את חייליה בטקטיקות הישרדות בסיסיות אך קריטיות: איך פשוט להימלט מרחפן מתאבד. בימים האחרונים נחשפו תיעודים מהתרגיל המשותף של צבאות סין ומונגוליה, "Steppe Partner - 2026", שהסתיים ביוני האחרון. האימונים הראו כי הסינים מבינים שחייל בשטח חייב לדעת להגן על עצמו כשהטכנולוגיה מכזיבה.

חייל סיני נלחם ברחפן ( צילום: רשתות חברתיות )

בין היתר תועדו: חיילים המתאמנים בתנועות גוף מהירות כדי לחמוק מרחפנים מתאבדים ברגע האחרון. שימוש ברובי רשת ורובי ציד כלי נשק המיועדים ליירוט פיזי קרוב של הרחפנים לפני הפגיעה. ושילוב של כלים אוטונומיים כמענה נגד לכלים של האויב.

צבא סין אימון מול איום רחפנים ( צילום: רשתות חברתיות )

התובנה העולמית כיום היא ששום מערכת הגנה אינה הרמטית. בעוד שבאוקראינה מדווחים על הצלחות בהפלת רחפני קמיקזה באמצעות אש ממקלעים ורובים, ובישראל רותמים את חוש השמיעה של כלבים כדי להשיג התרעה מוקדמת בשטחי כינוס, סין בוחרת לשלב בין אמצעים טכנולוגיים לאימונים פיזיים של הלוחם הבודד.

צבא סין באימון מול איום רחפנים ( צילום: רשתות חברתיות )

שדה הקרב השתנה לנצח, והתמונות של חיילים סינים המתאמנים ב"בריחה" מרחפנים הן רק עדות נוספת לכך שהעולם כולו נמצא במרוץ למידה בלתי פוסק מול איום שמרחף מעל ראשי כולם.