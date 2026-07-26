הנשיא טראמפ והסנאטור גרהאם ( צילום: הבית הלבן )

חשיפה מרתקת ממאחורי הקלעים של הדרג הדיפלומטי והביטחוני הגבוה ביותר במזרח התיכון ובוושינגטון מגיעה מתוך קטעים מסרט דוקומנטרי חדש, העוסק בשנותיו האחרונות של הסנאטור הבכיר והמנוח לינדזי גרהאם. הפרטים, שפורסמו בעיתון האמריקני 'וול סטריט ג'ורנל', מציגים הצצה נדירה למאמצים הכבירים שהפעיל גרהאם להפלת המשטר האיראני.

נתניהו עם הסנאטור לינדזי גרהאם ( צילום: חיים צח לע"מ )

תיעוד נדיר של מאמצים דיפלומטיים

הסרט, בבימויו של אלכס הולדר שליווה את גרהאם מקרוב מאז שנת 2023, מתעד שעות רבות של שיחות חסויות, מפגשים עם מנהיגים עולמיים ומהלכים מאחורי הקלעים. בין היתר תועד גרהאם כשהוא מביע התרגשות רבה בעקבות התקיפות האמריקניות באיראן, כשהוא מתאר את הקשר ההדוק שהיה לו עם הנשיא טראמפ לצד התסכולים שחווה ממנו במקביל.

בתיעוד נראה גרהאם מביע אכזבה מכך שטראמפ אינו מגלה נחישות מספקת בנושא האיראני ואף מנסה לקדם הסכמים ראשוניים, דבר שנתפס בעיניו כמהלך מסוכן. לצד הנושא האיראני, התיעוד חושף כי גרהאם פעל ללא הפסקה גם במישור האזורי, כולל טיסות לפגישות עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן כדי לרתום אותו למערכה נגד איראן.

גרהאם טען בפני נתניהו כי הצליח לגייס תמיכה דו-מפלגתית בקונגרס האמריקני לקידום הסכם נורמליזציה בין ישראל לסעודיה ליום שאחרי נפילת המשטר בטהרן. אולם נתניהו שב והדגיש כי המפתח לכל התפתחות עתידית טמון בראש ובראשונה בהכרעת המשטר האיראני.

"אין מצב שאני יכול למות עדיין"

בשבועות האחרונים לחייו, כך מעיד יוצר הסרט, נראה גרהאם תשוש ועייף מאוד מהמרוץ הדיפלומטי האינטנסיבי שניהל. כשנשאל על עומס העבודה הבלתי אנושי שלקח על עצמו, השיב כתוהה כי אין לו זמן לישון, שכן מוטלת עליו החובה להשלים את הפלת המשטר האיראני, להשיג שלום בין רוסיה לאוקראינה ולהביא להסכם היסטורי בין ישראל לסעודיה, כשהוא מפטיר בחיוך: "אין מצב שאני יכול למות עדיין".

הסרט, שצפוי לצאת לאור בחודשים הקרובים, מעניק הצצה נדירה לדמותו של אחד הסנאטורים המשפיעים ביותר בוושינגטון בשנים האחרונות ולמנגנונים המובילים את המדיניות הבינלאומית. כזכור, הסנאטור גרהאם הלך לעולמו לפני כשבועיים בגיל 71, לאחר שלקה בקרע באבי העורקים. ראש הממשלה נתניהו אמור להשתתף בטקס הלוויה שיתקיים בימים הקרובים.