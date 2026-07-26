נתניהו, איזנקוט ( צילום: יונתן סינדל, צפריר אבייב/Flash90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (ראשון) מתקפה חריפה נגד יו"ר האופוזיציה גדי איזנקוט, בעקבות תגובות שהושמעו במפלגת "הדמוקרטים" לאחר פיגוע הירי הקטלני שהתרחש ביום שישי במרחב כפר תל. בפיגוע נפלו רס"ן יובל עזרא הי"ד ורס"ר (במיל') בניהו מלט הי"ד, לאחר שמחבל פלסטיני ביצע ירי לעבר קבוצת מטיילים ישראלים.

"בסוף השבוע האחרון, מחבל פלסטיני נתעב רצח את רס״ן יובל עזרא ואת רס״ר (במיל׳) בניהו מלט ז״ל", כתב נתניהו. "זמן קצר לאחר הפיגוע הנפשע, מועמדים בכירים במפלגת 'הדמוקרטים' של יאיר גולן כבר הפנו אצבע מאשימה כלפי המתיישבים וצה״ל". ציטוטים מדברי בכירי המפלגה ראש הממשלה פירט את דברי מועמדי "הדמוקרטים" שעוררו את זעמו. "יאיא פינק כתב: 'הוא הגיע לשם אחרי שקבוצה של מתנחלים קיצוניים הלכה לטיול לא מאושר, במטרה לייצר עוד חיכוך עם פלסטינים בעומק השטח'", ציטט נתניהו. עוד הוסיף כי "משה רדמן מסר תנחומים למשפחת המחבל", וכי "נמרוד שפר כתב: 'אוזלת היד של מערכת הביטחון בטיפול בטרור היהודי ובמדיניות הסיפוח, מובילה לאובדן חיי חיילים'". ילדים תועדו כשהם זורקים אבנים בשבת, ראש העיר תקף: "נישאר חילוניים" משה כץ | 25.07.26 "יש ניסים בעולם": התושייה של הילד הנעדר בן ה-4 שהצילה את חייו בבלי | 25.07.26 1 "מחבלים פלסטינים רצחו שני לוחמים יהודים - ובכירי מפלגתו של יאיר גולן מיהרו להאשים את המתיישבים ואת צה״ל", הבהיר ראש הממשלה. "עד עכשיו לא שמענו מאיזנקוט מילה אחת של גינוי לדברים האלה".

יובל עזרא הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

'אלה השותפים הטבעיים שלו'

נתניהו המשיך בהתקפתו והסביר מדוע לדעתו איזנקוט נמנע מלגנות את הדברים. "ברור למה: אלה השותפים הטבעיים שלו", טען. "זו הממשלה שלו - אין לו ממשלה בלי יאיר גולן ובלי המפלגות הערביות".

ראש הממשלה סיים את דבריו בהבטחה לגבי הממשלה העתידית. "רק הליכוד בראשותי יקים ממשלה לאומית רחבה - שלא שולחת תנחומים למשפחות מחבלים, ולא מתנצלת על העמידה לצד הלוחמים", הבהיר נתניהו.

בניהו מלט הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

רקע: הפיגוע הקטלני והתגובות

כזכור, בפיגוע הקטלני שהתרחש ביום שישי במרחב כפר תל שבחטיבת שומרון, חטף מחבל פלסטיני נשק מרכב ביטחון וביצע ירי לעבר קבוצת מטיילים ישראלים. בפיגוע נפלו רס"ן יובל עזרא הי"ד, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 של חטיבת האש, ורס"ר (במיל') בניהו מלט הי"ד, בן 32 מיצהר, מפקד לוחם בגדוד 8119 של חטיבת ירושלים. המחבל חוסל מיד לאחר מכן על ידי כוחות הביטחון.

בעקבות הפיגוע, כוחות צה"ל אטמו את ביתו של המחבל במסגרת הליכים לקראת הריסה מלאה. כמו כן, צה"ל הכריז על עוצר יציאות ברחבי הגזרה והחל בפעילות מבצעית נרחבת במרחב השומרון.

המתקפה של נתניהו על איזנקוט מגיעה בעיתוי רגיש, כאשר הזירה הפוליטית רוחשת לקראת הבחירות הצפויות. התגובות במפלגת "הדמוקרטים" לפיגוע עוררו ביקורת חריפה מצד הימין, והפכו לנושא מרכזי במערכה הפוליטית.