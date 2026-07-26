תאגיד השידור הציבורי "כאן" הגיש היום (ראשון) עתירה מפורטת לבית המשפט העליון בדרישה לבטל את התיקון לחוק התקשורת, הקוטע 25 מיליון שקלים מידי שנה מתקציב התאגיד. בעתירה בת 43 עמודים נטען כי שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי מוביל "מסע ענישה" כנגד חטיבת החדשות של התאגיד.
התאגיד מפרט בעתירתו כי הסכום המקוצץ מיועד לחיזוק היצירה הישראלית, המוסיקה והתרבות – בטלוויזיה, בדיגיטל וברדיו. לטענת כאן, המהלך מהווה בפועל מנוף לחץ פוליטי וסנקציה שלטונית על תכני חדשות ואקטואליה שאינם נושאים חן בעיני השלטון.
"חיסכון שנעלם, קיצוץ שנשאר"
בעתירה מודגש כי חוק התקשורת נועד עקרונית להסדיר את שוק השידורים המסחרי, ואף כולל הוראה המחריגה את תאגיד השידור הציבורי מתחולתו. ואולם ברגע האחרון, שלפני ההצבעה בקריאה השנייה והשלישית בכנסת, בוצע תיקון עקיף ומהיר לחוק השידור הציבורי.
לפי התאגיד, לאורך כל הליך החקיקה סגירת מערך "עידן פלוס" אמורה הייתה לחסוך 25 מיליון שקל, וסכום זה היה אמור לעבור למימון "הרשות החדשה לתקשורת משודרת". שר התקשורת ונציגי משרדו אף הבהירו בדיוני הוועדה כי הפחתת התקציב תיכנס לתוקף רק עם סגירת מערך "עידן פלוס".
אולם ברגע האחרון, בשל המשבר הקואליציוני שפרץ מול הסיעות החרדיות סביב הפעלת היישומון בשבת, הוחלט להסיר את פרק היישומון מהחוק ולהשאיר את מערך "עידן פלוס" פעיל. בכך "נעלם" החיסכון שעליו התבסס הקיצוץ, אך ההפחתה בסך 25 מיליון שקל מתקציב התאגיד נותרה בחוק. כזכור, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף הורה לתמוך בחוק התקשורת של השר קרעי, בתמורה לחוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים.
השר הודה: "הקיצוץ בחדשות ובאקטואליה"
התאגיד מפנה בעתירתו לשורת התבטאויות של השר קרעי, שחושפות לטענתו את מטרת המהלך. כאשר נדרש השר להסביר היכן ייפגע הקיצוץ, הוא השיב: "בחדשות ובאקטואליה". בעתירה מודגש כי השר עצמו הודה, בגלוי, מעל בימת הכנסת בדיון לאישור החוק, כי המהלך נועד לקצץ בתקציב התאגיד "שמשדר תעמולה על חשבוננו" – כלשון השר.
תאגיד השידור טוען כי אין מדובר במחלוקת תקציבית רגילה, אלא בניסיון להפעיל סנקציה תקציבית בשל תוכן עיתונאי, ליצור "אפקט מצנן" על העובדים והיוצרים בכאן, ולהרתיע מפני שידור ביקורתי ועצמאי.
"אושר בתוך שעות, ללא עבודת מטה מקצועית"
בעתירה מפורט כי ההסדר החדש אושר בתוך שעות, ללא עבודת מטה מקצועית, ללא הערכה תקציבית מעודכנת וללא בחינה של השפעת הקיצוץ על פעילות התאגיד ועל יכולתו למלא את חובותיו לציבור על פי חוק.
התאגיד מציין כי נציג משרד האוצר התריע שאין ביכולתו לאמוד את השפעת המהלך על מצבו הפיננסי של כאן ועל יציבותו, נציגת משרד המשפטים הזהירה מפגיעה בחופש הביטוי ובשיח הציבורי, והיועצת המשפטית לוועדה הבהירה כי הבדיקה המשפטית של הנוסח החדש טרם הושלמה.
כאן מפרט בעתירתו כי הפיכת תקציבו של השידור הציבורי ל"שוט פוליטי" פוגעת בחופש העיתונות, בזכות הציבור לדעת, בעצמאותם המקצועית של עיתונאי התאגיד ויוצריו ובאמון הציבור בשידור הציבורי.
"זכות הציבור לשידור עצמאי"
התאגיד מיוצג בעתירה בידי עורכי הדין אלון גלרט, ינקי פפר ושחר אזולאי, ממשרד "מיתר" עורכי דין. בהודעה שפרסם התאגיד נאמר: "תקציב השידור הציבורי אינו כלי ענישה ואינו מנוף להתערבות פוליטית בתוכן עיתונאי. התאגיד מחויב לציבור ולזכותו לקבל חדשות ומידע מקצועיים, אמינים, ביקורתיים ובלתי תלויים".
בתאגיד הדגישו: "העתירה נועדה להגן לא רק על תקציב התאגיד, אלא על זכותו של הציבור בישראל לשידור ציבורי עצמאי וחופשי מלחצים פוליטיים". יצוין כי בימים האחרונים אושר בכנסת חוק התקשורת של השר קרעי, ומיד לאחר מכן הוציא בג"ץ צו ביניים המקפיא את הוראות החוק שנקבע שתחולתן מיידית.
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