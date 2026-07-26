על רקע פגרת הקיץ של הכנסת, הממשלה מבקשת להפסיק את הפגרה הפרלמנטרית השגרתית ולכנס את המליאה לדיון מיוחד. במכתב רשמי ששיגר היום (ראשון) מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, ליושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה, צוין כי על הפרק עומדים שמונה נושאי חקיקה שונים הדורשים מענה מיידי, כאשר מרביתם כבר נמצאים בשלבי אישור סופיים.

הבקשה לכינוס המליאה הוגשה בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק הכנסת, המאפשר להפקיע את ימי הפגרה לטובת חקיקה דחופה. על אף שתקופת הפגרה מיועדת בדרך כלל להסטת הדגש לעבודת הוועדות והפיקוח הפרלמנטרי, תקנון הכנסת מעניק לרשות המבצעת את הסמכות לדרוש כינוס חירום כאשר נדרש מענה רגולטורי או ביטחוני מיידי.

תקנות החירום הביטחוניות במוקד

חלק משמעותי ממהלכי החקיקה שעל הפרק נוגע להארכת צווי חירום שהותקנו במהלך מלחמת "חרבות ברזל". בין היתר, חברי הכנסת יידרשו להצביע על הארכת התקנות המאפשרות למנוע מעצורי ביטחון מפגש עם עורך דין, לצד הארכת הוראות השעה המקלות על הארכת מעצרם של חשודים בעבירות ביטחוניות חמורות.

לצד אלו, יובאו לאישור המליאה תיקון לפקודת בתי הסוהר והצעת חוק המסדירה את נוכחותם של עורכי דין במהלך חקירות של קטינים ואנשים עם מוגבלות. כמו כן, מתוכננת להעביר בקריאה ראשונה הצעה לתיקון חוק שירות הקבע בצה"ל, העוסקת בסוגיית הגמלאות.

חקיקה כלכלית ופקודת העיריות

לצד הזווית הביטחונית, הממשלה מאיצה גם יוזמות בתחום הכלכלי. סדר היום המבוקש כולל אישור סופי של הצעת חוק לעידוד הפעילות בשוק ההון, לצד אישור סעיף ספציפי מתוך חוק התוכנית הכלכלית לשנת 2026, הנוגע לפקודת העיריות.

יצוין כי הפנייה מגיעה בעיצומה של תקופה פוליטית סוערת, כאשר הממשלה הפכה לממשלה יוצאת לקראת הבחירות שיתקיימו ב-27 באוקטובר. היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, הבהירה כי הממשלה נדרשת לנהוג באיפוק ובריסון בעת קבלת החלטות שאינן דחופות, אך הצורך בהארכת תקנות החירום הביטחוניות נתפס כעניין שיש בו דחיפות מיוחדת.