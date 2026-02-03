בכנס פוליטי שערך בראשון לציון הצהיר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כי לא ריאלי שיישב עם אריה דרעי והחרדים בממשלה | "הבעיה שכרגע הם כולאים את הציבור שלהם", אמר על הנציגים החרדים ותקף כי דרעי "גורם נזקים אדירים" | לעומת זאת, אמר כי "יאיר גולן, יש לו פה גדול, ויש לו גם הרבה זכויות", והצהיר כי הוא ישב בממשלה בראשותו ויהיה "שר האנרגיה" (חדשות, פוליטי)
צומת דרכים פוליטי בכנסת ובממשלה: ועדת השרים לענייני חקיקה תדון במתווה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לאירועי השבעה באוקטובר, תוך עקיפת המסלול של ועדה ממלכתית. במקביל, שר הביטחון כ"ץ יביא לשולחן הממשלה את הצעת סגירת תחנת הרדיו הצבאית (פוליטי, מדיני)
מנהיג חמאס בעזה, חליל אל־חיה, הכריז כי ההסכם שהושג כולל הפסקת אש קבועה, פתיחת מעבר רפיח והחזרת שבויים – "העולם נדהם מחוסן העם בעזה". בהצהרתו הזכיר את בכירי חמאס שחוסלו, וברך את "גיבורי ההתנגדות" שלקחו חלק במו"מ בשארם א־שייח | בירושלים, ישיבת הממשלה לאישור העסקה תיפתח באיחור ניכר (בארץ)
היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הגישה תגובה חריפה לבג"ץ, בה היא טוענת כי הממשלה מנסה "לרוקן מתוכן" את הליך הדחתה ולהפוך אותו ל"הליך למראית עין". לדבריה, הממשלה מציבה תנאים שסותרים את מתווה שופט העליון בדימוס, שמגר, ומהווים ניסיון לשנות את הכללים "תוך כדי משחק" (בארץ, פוליטי)
חבר הכנסת אביגדור ליברמן ויאיר גולן פנו ליו"ר האופוזציה יאיר לפיד וביקשו ממנו לפעול על מנת לגבש את הקואליציה הבאה | לדבריהם: "נכון לגבש במיידי את הקואליציה העתידית - שחייבת להציל את ביטחון ישראל" (פוליטי)
ש״ס ויהדות התורה בהודעה משותפת: "למרות העובדה שנאלצנו לפרוש מהממשלה, בשל חוסר ההתקדמות ב'חוק הגיוס' אנו מחויבים באופן מלא לאחינו ואחיותינו, בעזה" | "הסיעות יעניקו גיבוי לכל הצעת הסכם חטופים שתובא" (פוליטי)
ועדת שרים לחקיקה דנה בהצעת החוק המבקשת להביא לסיום כהונתם של בעלי התפקידים הציבורים, בסיום קדנציה של ממשלה כזו או אחרת | השר שיקלי: זו הצעת חוק מאוד רצינית והיא מזכירה את המודל הקיים בארצות הברית, רק ששמה זה באלפים" | השר קרעי: "אנו דורשים להחזיר את היכולת של העם לבחור את נבחריו בקלפי ולאפשר להם גם לממש את המדיניות" (פוליטי)
במקביל לפגישת ראש הממשלה נתניהו עם יו"ר ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת יולי אדלשטיין, ופגישת אדלשטיין הצפויה עם הנציגים החרדים - מקלב ואטיאס, הערב דווח כי יושב ראש מפלגת ש"ס, אריה דרעי העביר מסר לגורמים בש"ס כי המפלגה נערכת לפרישה מהממשלה "תוך מספר ימים" | דרעי אמר לאנשיו כי המפלגה תפרוש מהממשלה במקביל ליהדות התורה, והן ינסו לחוקק את הגיוס מחוץ לממשלה (פוליטי)
הצעת חוק מהפכנית תעלה לדיון ביום ראשון בוועדת השרים לחקיקה | לפי ההצעה, כל ממשלה חדשה תוכל להחליף בכירים בשירות הציבורי – ובהם המפכ"ל, היועץ המשפטי לממשלה, ראשי מוסד ושב"כ, רמטכ"ל ונציב שירות המדינה – אם סיימו לפחות שני שלישים מתקופת כהונתם (פוליטי)
האדמו"ר מסלונים פקד את הכותל המערבי באישון ליל, שם העתיר לפני בורא כל יצור למען ביטול חוק הגיוס לישיבות | כזכור, לפני כמה שבועות תקף האדמו"ר את נציגי יהדות התורה בכנסת על שלא השתמשו בחוק אי אמון כדי להפיל את הממשלה נוכח הגזירות (חסידים)
מאז קום המדינה, המפלגות החרדיות והדתיות ידעו לחולל משברים פוליטיים הרי גורל שהובילו בסופו של דבר להתפררות הקואליציה ולבחירות | מתי הממשלה נפלה בגלל חילול שבת ומתי בגלל הגיוס? | ומי היה השר החרדי הראשון שהתפטר? (מגזין כיכר)