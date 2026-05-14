למרות הפרישה: 'הזיקה הפוליטית' לש"ס ויהדות התורה תיבחן

בחוות דעת משפטית חדשה שפרסמה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, נקבע כי למרות פרישתם של שרי ש"ס ויהדות התורה מהממשלה, 'הזיקה הפוליטית' שלהם למשרדים בהם כיהנו תמשיך להיבחן במסגרת מינויים ממשלתיים. המהלך מעורר סערה בקרב גורמים פוליטיים, שרואים בו ניסיון לחסום מינויים של אישים המזוהים עם המפלגות החרדיות.

על פי חוות הדעת, תיבחן 'הזיקה הפוליטית' ביחס למינויים ממשלתיים הקשורים למשרדים שבהם כיהנו בעבר כלל שרי ש"ס ויהדות התורה. כזכור, שתי המפלגות החרדיות הודיעו לפני כשנה על פרישתן מהממשלה, אך על פי הפרשנות המשפטית החדשה, הדבר לא ישנה את מעמדן ביחס למינויים. המשמעות המעשית: חסימת מינויים בחברות ממשלתיות המשמעות המעשית של קביעת 'זיקה פוליטית' בין משרדי ממשלה למפלגה מסוימת היא חובה על מועמדים בעלי זיקה פוליטית להוכיח "כישורים מיוחדים" כתנאי למינוי לתפקידי מפתח בחברות הממשלתיות. בין התפקידים הללו נמנים דירקטורים, מנכ"לים ונושאי משרה בכירים נוספים. מדובר בחסם מרכזי שנועד לצמצם מעורבות פוליטית ישירה בניהול החברות הממשלתיות, המנהלות עשרות מיליארדי שקלים מכספי הציבור. בין החברות הללו נמנות חברות הנמלים, רכבת ישראל, התעשיות הביטחוניות וחברת החשמל - גופים אסטרטגיים בעלי השפעה רחבה על המשק.

יצוין כי בקרב גורמים פוליטיים חרדיים נשמעת ביקורת על חוות הדעת, הרואים בה ניסיון לחסום באופן שיטתי מינויים של אישים המזוהים עם המפלגות החרדיות לתפקידים בעלי השפעה רחבה. לטענתם, מדובר בפגיעה בייצוג ההוגן של הציבור החרדי במוסדות המדינה.