נתניהו דורש הסרת חיסיון מהודעת היועמ"שית בפרשת גופמן

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (חמישי) בקשה דחופה לבית המשפט העליון, בה דרש להסיר את החיסיון מההודעה שהגישה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בפרשת מינויו של האלוף במיל' רומן גופמן לראש המוסד. בבקשה החריפה, שהוגשה באמצעות עורך דינו ד"ר הראל ארנון, טען רה"מ כי "עיון בהודעה מגלה כי מטרתה אחת: להמשיך ולהטיל דופי באלוף גופמן, ולגרום לביטול מינויו".

המהלך מגיע בעקבות הבקשה החריגה שהגיש המשנה ליועמ"שית ד"ר גיל לימון להגשת מידע חסוי לבג"ץ, שלטענתו "יש חובה להביאו לידיעת בית המשפט". אולם בית המשפט דחה את החומרים וטען שאין בהם ממש.

"אירועים חסרי משקל שקדמו להחלטת בית המשפט"

בבקשה שהגיש עו"ד ארנון צוין כי ההודעה מתארת שני אירועים אשר, על פי הודאתה של היועצת עצמה, "קדמו להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 12.5.26 בעניין הגשת תצהירו של תא"ל ג'". לטענת נתניהו, לא רק שהאירועים הללו אינם קשורים בשום צורה לאירועים שנדונו בפני הוועדה המייעצת למינויי בכירים, אלא שהם גם התרחשו לפני שמישהו יכול היה לנבא את החלטת בית המשפט.

"ממילא, אין בהם, ולא יכול להיות בהם, כדי להטיל דופי כלשהו לא בתא"ל ג' ולא באלוף גופמן", נכתב בבקשה. נתניהו הוסיף והביע צער על מה שנראה כ"עיכוב וגרירת רגליים במילוי חובתה של היועצת מלהגיש את תצהירו של תא"ל ג' בהקדם האפשרי רק כדי לנסות ולהטיל דופי, ברמיזה, באלוף גופמן".

דרישה להוציא את הטיפול בתצהיר מידי היועצת

בנוסף לדרישה להסרת החיסיון, ביקש רה"מ להוציא את הטיפול בתצהירו של אל"מ ג' מידיה של היועצת המשפטית. "החשש שהבענו בבקשה כי התצהיר ייגבה דווקא בידי הוועדה המייעצת ולא בידי היועצת, מתברר כנכון", נכתב בבקשה. לטענת נתניהו, הטלת גביית התצהיר על היועצת, "שדעתה כבר ידועה, לא תתרום לחשיפת האמת אלא חלילה לשיבושה, באמצעות ניסוח מטעה של התצהיר".

כזכור, בית המשפט דחה את בקשתו של נתניהו למנוע מהיועמ"שית להגיש תצהירים בתיק, וקבע כי "דרך המלך היא הגשת התצהיר דרך הייעוץ המשפטי לממשלה כמקובל". אולם נתניהו ממשיך בניסיונותיו להגביל את מעורבותה של בהרב-מיארה בהליך.