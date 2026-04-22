בית המשפט העליון יקיים מחר (חמישי) בשעה 09:00 אחד הדיונים הרגישים והמורכבים ביותר שידע בית המשפט.

כזכור, לפני מספר חודשים הוציא בג״ץ צו על תנאי המורה לממשלה לנמק מדוע לא תפעל להקמת ועדת חקירה לפי סעיף 1 לחוק ועדות חקירה, שתבחן "באופן עצמאי, מקצועי ובלתי תלוי את מכלול האירועים הקשורים למתקפה". מחר ייערך הדיון בפני הרכב מורחב ומיוחד של שבעה שופטים, ללא השופט יצחק עמית שפסל את עצמו מחשש לניגוד עניינים. בשל הרגישות הביטחונית והציבורית הרבה, קיבל בג"ץ החלטה חריגה למנוע כניסת קהל לאולם בית המשפט מחשש להתפרעויות, אך הדיון יועבר בשידור חי. מחוץ לבניין בית המשפט צפויות הפגנות סוערות של תומכי ומתנגדי ההליך. הוויכוח המשפטי והציבורי אינו נסוב סביב השאלה האם יש צורך בחקירה - על כך קיימת הסכמה רחבה. השאלה המרכזית היא על זהות הגוף החוקר ואופן מינויו. העותרים, אליהם הצטרפה גם היועצת המשפטית לממשלה, דורשים להקים ועדת חקירה ממלכתית על פי חוק ועדות חקירה הקיים, שבו חברי הוועדה ממונים על ידי נשיא בית המשפט העליון. מנגד, הממשלה מקדמת מתווה חלופי של ועדת חקירה לאומית, שבה נציגי הקואליציה והאופוזיציה ימנו את חברי הוועדה. בממשלה מביעים חוסר אמון בתהליך המינוי השיפוטי, וחוששים כי ועדה ממלכתית תהיה מוטה פוליטית ותתמקד בביקורת כלפי הדרג המדיני תוך התעלמות מכשלים אחרים.

הממשלה: אין סמכות לשופטים

לקראת הדיון, הגישה הממשלה תגובה חריפה לבית המשפט בה נטען כי לשופטים אין סמכות חוקית להורות על הקמת ועדת חקירה. לטענת הממשלה, מדובר בפגיעה חסרת תקדים בעקרון הפרדת הרשויות, שכן החלטה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית היא סמכות ליבה של הרשות המבצעת.

מנגד, בג"ץ כבר הוציא צו על תנאי המעביר את נטל ההוכחה לממשלה, ואף הוציא צו ביניים המונע ממבקר המדינה לחקור את האירועים במקביל. צעדים אלו מגבירים את המתח לקראת ההכרעה המשפטית והציבורית שתתקבל בעקבות הדיון.

רקע: מאבק ציבורי ומשפטי

הדרישה לוועדת חקירה ממלכתית מלווה את המערכת הציבורית והפוליטית מאז ימי הטבח. ראש הממשלה נתניהו הסביר בעבר כי הוועדה הלאומית שהוקמה תהיה "שוויונית" ותאפשר חקירה מלאה ללא יתרון לצד כלשהו. אולם משפחות שכולות וארגונים ציבוריים רבים דורשים דווקא ועדה ממלכתית, שלטענתם תהיה עצמאית יותר ובלתי תלויה בשיקולים פוליטיים.

יצוין כי בעבר התקיימו דיונים סוערים בכנסת בנושא, כאשר האופוזיציה החרימה חלק מהדיונים בטענה שהניסוח המוצע מאפשר לממשלה לבחור את החוקרים. הנושא הפך לאחד הסוגיות המשפטיות והציבוריות הרגישות ביותר בישראל כיום.

הדיון מחר צפוי להימשך מספר שעות, והחלטת בית המשפט תשפיע באופן מהותי על אופן חקירת המחדל ועל היחסים בין הרשויות במדינה.