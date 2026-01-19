כיסאות ריקים וטונים צורמים בכנסת: בזמן שהאופוזיציה מחרימה את האולם, יו"ר ועדת החוקה הבהיר כי חקירת המחדל לא תהיה מונופול של אף גורם | האם אנחנו בדרך לוועדת חקירה פוליטית או לתיקון היסטורי? | כל הפרטים מהדיון הסוער (חדשות, פוליטי)
"זו תהיה ועדת חקירה שוויונית. לשום צד לא יהיה שום יתרון במינוי חברי הוועדה", הסביר ראש הממשלה נתניהו על הקמת הוועדה החדשה לחקירת השביעי באוקטובר שאושרה היום בוועדת השרים | צפו בדבריו ובפנייה שלו לראשי האופוזיציה (חדשות בארץ)
וועדת השרים לחקיקה אישרה את המתווה של ח"כ אריאל קלנר מהליכוד להקמת ועדת חקירה "ממלכתית-לאומית" ל-7 באוקטובר | ההצעה תעלה לקריאה טרומית במליאת הכנסת ביום רביעי | השר היחיד שהתנגד - זאב אלקין | הציטוטים המלאים (פוליטי)
מחר יכנס ראש הממשלה את ועדת השרים, בראשותו, שתקבע מה תחקור וועדת החקירה הלאומית שתוקם | מנדט החקירה יגיע כנראה עד צוק איתן, ואירועים ספציפיים שקדמו לכך | המנדט צפוי לכלול גם את מערכת המשפט ופסיקות ספציפיות (פוליטי)
הייעוץ המשפטי לממשלה פרסם היום (ראשון) חוות דעת נחרצת המתנגדת להצעת החוק להקמת "ועדה ממלכתית-לאומית" לבדיקת אירועי שבעה באוקטובר. בחוות הדעת נכתב כי מדובר בהצעת חוק פרסונלית ופסולה, שנועדה לשרת את האינטרסים של הממשלה וחבריה בדרך של עקיפת המנגנונים הקבועים בחוק (פוליטי)
צומת דרכים פוליטי בכנסת ובממשלה: ועדת השרים לענייני חקיקה תדון במתווה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לאירועי השבעה באוקטובר, תוך עקיפת המסלול של ועדה ממלכתית. במקביל, שר הביטחון כ"ץ יביא לשולחן הממשלה את הצעת סגירת תחנת הרדיו הצבאית (פוליטי, מדיני)
לאחר שדווח כי ראש הממשלה יעמוד בראש צוות השרים שייתן את המנדט להקמת ועדת חקירה, תקף חבר הכנסת בני גנץ: "קידום ועדות קישוט פוליטיות למחדל הגדול ביותר מאז הקמת המדינה הוא קודם כל פגיעה בביטחון, אבל גם בושה גדולה" (חדשות)
שר החוץ גדעון סער אמר היום בישיבת הממשלה כי "ניגוד העניינים" עליו מדבר היום השמאל ביחס לנתניהו שימנה את חוקרי השבעה באוקטובר, נכון לא פחות גם לגבי ראשי האופוזיציה שכיהנו בעבר בממשלה, וטיפחו את הקונספציה הקטלנית | סער הבהיר בישיבה את האתגרים לקראת הקמת ועדת חקירה (פוליטי)
במהלך ישיבת הממשלה שהתכנסה היום דנו השרים בהקמה של וועדת חקירה ממלכתית לאסון - וגם בהתקדמות העסקה והפסקת האש בעזה | השרה סטרוק התעניינה עד מתי תמשך עצירת האש ונתניהו השיב שעדיין יש חטופים להשיב, וכי לא ניתן לכמת זאת בזמן" | בן גביר: "גם היועמ"שית חייבת להיחקר" (פוליטי, בארץ)
על פי הממצאים שהעלתה ועדת החקירה הפנימית של רכבת ישראל, עולה כי המטען לא נבדק כראוי, תופסן הביטחון לא נסגר, והתקלה זוהתה בטעות | הדירקטוריון החליט להקים ועדת בדיקה חיצונית בראשות יהודה בראון | הסעת המטענים במתכונת הנוכחית הופסקה עד להודעה חדשה (תחבורה)
למרות דרישת היועמ"שית להחליט באופן מיידי על ועדת חקירה ממלכתית של אירועי מתקפת החמאס, בשמחת תורה - הממשלה דחתה את הקמת הועדה למועד בלתי ידוע, בטענה שעכשיו זה לא הזמן | השר חיים כץ אמר במהלך הדיון בנושא: "רק במדינה של דבילים אלוף לוקח עבורו עורך דין בזמן מלחמה" (חדשות בארץ, פוליטי)