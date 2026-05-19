ח"כ בני גנץ שיגר היום (רביעי) מכתב דחוף ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה, בו הוא דורש להקפיא לאלתר קידום של חוקים נפיצים, בהם חוק הגיוס ופיצול תפקיד היועמ"ש | "עם ההליכה לבחירות על הכנסת לנהוג באיפוק ובאחריות" (פוליטי)
אחרי שיו"ר הכנסת הציג את ראש ממשלת הודו מודי, שהגיע לישראל, נטשו חברי האופוזיציה את האולם בזמן נאומי אוחנה ונתניהו, לאור אי הזמנת נשיא העליון לטקס - וחברי כנסת לשעבר מילאו את מקומותיהם | מודי התקבל בשאגות "מודי! מודי!" ובמחיאות כפיים סוערות | שידור ישיר מהכנסת (אקטואליה)
בעוד יומיים ינחת בישראל ראש ממשלתה של המדינה המאוכלסת בעולם, ובכנסת מנסים להימנע ממראות של מליאה ריקה | בקואליציה מצאו פתרון ולפיו יוזמנו אל הדיון ח"כים לשעבר שימלאו את המליאה, כפי שהיה כאשר נאם הנשיא טראמפ (פוליטי)
יו"ר האופוזיציה לפיד תקף הערב את החלטתו של יו"ר הכנסת אוחנה לא להזמין את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לישיבה חגיגית במליאת הכנסת לכבוד ביקורו של ראש ממשלת הודו, והכריז כי האופוזיציה לא תופיע לדיון כזה | "אם הקואליציה תחרים את נשיא בית המשפט העליון בישיבה המיוחדת עם ראש ממשלת הודו - לא נוכל להגיע" הצהיר (פוליטי)
הדיון החגיגי הקבוע ביום הולדתה של הכנסת, החל בט"ו בשבט, הפך לזירת התגוששות פוליטית בעקבות החלטת האופוזיציה להחרים את הדיון לאחר שהנשיא עמית לא הוזמן | נתניהו אמר כי "צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות" | לפיד עלה ותקף: "אתם רוצים שסופית לא נחיה פה ביחד? על זה החלטתם לפרק את מדינת ישראל?" (פוליטי)
בעקבות הדריסה המחרידה של בחור ישיבת סאטמר נפתלי קרמר ז"ל ושל יוסף אייזנטל ז"ל ומפגינים נוספים שנדרסו בשבועות האחרונים, יו"ר סיעת יהדות התורה, מבקש לקיים בנושא דיון בהול בכנסת; "מדובר בתופעה חריגה וחמורה אשר גוררת אחריה תופעות אלימות נוספות, ומחייבת מחאה ציבורית", נימק (חדשות חרדים)
קבוצת ההאקרים DieNet, המזוהה עם פעילות פרו-פלסטינית ענפה, פרסמה תיעוד המעיד לכאורה על חשיפת פרטיו האישיים של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה | "שום מאבטחים לא יוכלו להגן עליך, אנחנו קרובים מאוד", הצהירו ההאקרים | גורמי אבטחה מדגישים כי נכון לעכשיו אין עדות לפריצה למערכות ממשלתיות או לדליפת מידע מסווג, מעבר לפרטי התקשורת האישיים שהוצגו (סייבר, פוליטי)
האופוזיציה העלתה היום חוק פרובוקטיבי שפוגע בתורת ישראל באופן חמור | למרות שהקואליציה התנגדה לחוק, מי שבחר לתמוך בחוק הוא יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה | במפלגות החרדיות זועמים על הליכוד ועל אוחנה: "טעות שתמכנו בו ליו"ר הכנסת" (חדשות חרדים, כנסת)
לאחר שח"כ לפיד תקף בחריפות את הגעת הבכיר מאורגוואי למשפט ראש הממשלה נתניהו הבוקר וכינה זאת "חרפה", יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הגיב לו בעוקצנות: "להיות אופוזיציה למדינת ישראל זו חרפה. וזה, ראש האופוזיציה לפיד - מה שעשיתם היום״ (חדשות, פוליטי)
יו"ר בית הנבחרים של ארה"ב מייק ג'ונסון הודיע הערב על מהלך משותף עם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, להגשת מועמדותו של הנשיא טרמפ לפרס נובל לשלום | ג'ונסון ואוחנה חתמו על מכתב המלצה להענקת פרס נובל לנשיא טראמפ - אליו יצורפו ראשי פרלמנטים נוספים מהעולם (מדיני)
לאחר שחרור כלל החטופים החיים, בכנסת דורשים לבטל את הנוהג שבו נפתחות ישיבות הוועדות בדברי משפחות החטופים ולחדש את הדיונים השוטפים במשכן | "בחלק מהמקרים נעשה שימוש בזמן המוקצה למשפחות להעברת מסרים פוליטיים" (פוליטי)
יו"ר הכנסת אוחנה נאם היום (שני) בישיבה מיוחדת במליאה לכבוד נשיא ארה"ב: "אנו ניצבים בפני ההיסטוריה ברגע נשגב שייחקק לדורות. זהו יום מאוד מרגש לאזרחי ישראל, יום שכולנו ייחלנו לו. תודה לך, הנשיא טראמפ. גם בעוד אלפי שנים העם היהודי יזכור אותך" (מדיני)
סוער בכנס ראשי הפרלמנטים: משלחות איראן, הרש"פ ותימן נטשו בזעם את האולם כשיו"ר הכנסת אוחנה החל לנאום, המיקרופון של היו"ר הונמך כשדיבר על החטופים | "אם אתם רוצים מדינה פלסטינית - תקימו אותה בלונדון ובפריז" (חדשות)