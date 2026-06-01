יוסי פוקס - מזכיר הממשלה

יוסי פוקס משמש כמזכיר הממשלה של ישראל והוא נחשב לאחד האנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה בנימין נתניהו. בתפקידו, פוקס אחראי על תיאום עבודת הממשלה, ניהול ישיבותיה והבטחת יישום החלטותיה. לצד תפקידו הפורמלי, הוא ממלא תפקיד מרכזי בקידום סדר היום הפוליטי של הממשלה ומשמש כגורם מפתח בקשר בין משרד ראש הממשלה לבין משרדי הממשלה השונים.

בחודשים האחרונים, פוקס בלט במיוחד בהתמודדות עם משבר הגיוס והמתיחות בין הממשלה לבין מערכת המשפט. הוא הוביל מתקפה חריפה על היועמ"שית, כאשר האשים את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ב"הפיכה לרשות רביעית שחותרת תחת הדמוקרטיה". במכתבי זעם שפרסם, טען פוקס כי היועמ"שית מקדמת "אג'נדה מובהקת" ומכשילה את עבודת השרים בסוגיית גיוס החרדים, תוך שהוא מאשים את עו"ד גיל לימון בהטעיית בג"ץ.

פוקס מילא תפקיד מרכזי במשא ומתן על חוק הגיוס, כאשר ניסה לשכנע חברי כנסת בליכוד לתמוך בחוק תוך תיאום עם יו"ר הקואליציה. במקביל, הוא הציג עמדה עקרונית נגד גיוס חרדים בכפייה, כאשר בנאום בכנס מנהלים הצהיר כי גיוס כזה הוא "טעות אסטרטגית" וקרא לקידום רפורמה להחזרת המשילות. פוקס הדגיש כי התמהיל של סנקציות מוסדיות ואישיות שהוצע בחוק הגיוס "לא נוסה מעולם".

במישור הפנימי של הממשלה, פוקס מעורב בניהול המשברים השוטפים ובתיאום בין השרים השונים. הוא נכח בישיבות ממשלה סוערות, כולל זו שבה ראש הממשלה נתניהו זעם על היעדרות השרים וביקש לגבש נגדם רשימת סנקציות. כמו כן, פוקס היה מעורב בהתייעצויות על מועדי בחירות אפשריים, כאשר נבחנו תאריכים בחודשים ספטמבר ואוקטובר.

בהקשר של המלחמה והעימות עם חמאס, פוקס הבהיר כי "העסקה לא השתנתה חצי שנה" וכי מי שסיכל אותה היה "רק חמאס". הוא גם הגיב לביקורות על אי קיום טקס זיכרון ב-7 באוקטובר, כאשר הסביר כי "בהתאם להלכה הנוהגת בעם ישראל, אין אבלות במהלך ימי החג". בפוסט אמוני שפרסם, פוקס התייחס למלחמה בהקשר היסטורי של 2,500 שנה.

פוקס ממשיך למלא תפקיד מרכזי בניהול המשברים החוקתיים והפוליטיים של הממשלה. עמדותיו החריפות נגד היועמ"שית ובג"ץ, לצד מעורבותו המרכזית בסוגיית גיוס החרדים, הופכים אותו לדמות מפתח בזירה הפוליטית הישראלית. כמזכיר הממשלה, הוא ממשיך לשמש כזרוע הביצועית של ראש הממשלה בקידום מדיניותו ובהתמודדות עם האתגרים המורכבים העומדים בפני הממשלה.