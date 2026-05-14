כץ ופוקס מתקשרים לח"כים: "חובת השעה מבחינת נתניהו"

בשעות האחרונות מתגלה מהלך פוליטי דרמטי בקואליציה: יו"ר הקואליציה אופיר כץ ומזכיר הממשלה יוסי פוקס מתקשרים לחברי הכנסת של הליכוד במטרה לברר את עמדתם בנוגע לחוק הגיוס ולשכנע אותם כי מדובר ב"חובת השעה מבחינת נתניהו".

על פי הנמסר, המהלך מגיע לאחר שהקואליציה החליטה לקדם מחדש את חוק הגיוס המעניק פטור לבני ישיבות, זאת במטרה להבטיח את נאמנותן של המפלגות החרדיות לקראת הבחירות הקרובות. לאחר שבימים האחרונים הגישה הקואליציה הצעת חוק לפיזור הכנסת בעקבות ההכרעה הדרמטית של ראש הישיבה הגר"ד לנדו שליט"א.

האסטרטגיה: "הולכים לבחירות כגוש"

הרעיון המרכזי שעומד מאחורי המהלך הוא ללכת לבחירות כגוש מאוחד, מבלי שנתניהו יצטרך להסביר כל הזמן כיצד יוכל להרכיב ממשלה. על כן, הניסיונות לברר ביממה האחרונה מול יהדות התורה היו ברורים: "בסדר, אנחנו ננסה לחוקק את חוק הגיוס. אבל אם לא נצליח - בין אם כי אין מספיק זמן, ובין אם כי תתחדש הלחימה ואז הכנסת תעבור למתכונת חירום - אנחנו רוצים שתגידו שאתם הולכים איתנו".

המהלך מגיע לאחר שגם בעיתון 'הדרך' של תנועת ש"ס פורסמה הצהרה נחרצת של יו"ר התנועה אריה דרעי: "לא ניכנס לקואליציה ולממשלה בלי שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה". ההצהרה הגיעה בעקבות הנחיות מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה שליט"א.