כץ ופוקס מתקשרים לח"כים: "חובת השעה מבחינת נתניהו"

בשעות האחרונות מתגלה מהלך פוליטי דרמטי בקואליציה: יו"ר הקואליציה אופיר כץ ומזכיר הממשלה יוסי פוקס מתקשרים לחברי הכנסת של הליכוד במטרה לברר את עמדתם בנוגע לחוק הגיוס ולשכנע אותם כי מדובר ב"חובת השעה מבחינת נתניהו".
על פי הנמסר, המהלך מגיע לאחר שהקואליציה החליטה לקדם מחדש את חוק הגיוס המעניק פטור לבני ישיבות, זאת במטרה להבטיח את נאמנותן של המפלגות החרדיות לקראת הבחירות הקרובות. לאחר שבימים האחרונים הגישה הקואליציה הצעת חוק לפיזור הכנסת בעקבות ההכרעה הדרמטית של ראש הישיבה הגר"ד לנדו שליט"א.
האסטרטגיה: "הולכים לבחירות כגוש"
הרעיון המרכזי שעומד מאחורי המהלך הוא ללכת לבחירות כגוש מאוחד, מבלי שנתניהו יצטרך להסביר כל הזמן כיצד יוכל להרכיב ממשלה. על כן, הניסיונות לברר ביממה האחרונה מול יהדות התורה היו ברורים: "בסדר, אנחנו ננסה לחוקק את חוק הגיוס. אבל אם לא נצליח - בין אם כי אין מספיק זמן, ובין אם כי תתחדש הלחימה ואז הכנסת תעבור למתכונת חירום - אנחנו רוצים שתגידו שאתם הולכים איתנו".
המהלך מגיע לאחר שגם בעיתון 'הדרך' של תנועת ש"ס פורסמה הצהרה נחרצת של יו"ר התנועה אריה דרעי: "לא ניכנס לקואליציה ולממשלה בלי שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה". ההצהרה הגיעה בעקבות הנחיות מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה שליט"א.
"כל עוד החוק לא יעבור בפועל"
אולם גורם חרדי בכיר מוסר כי כל עוד החוק לא יעבור בקולות הליכוד ושאר מפלגות הימין בפועל - הרי שהכרעת גדולי ישראל עומדת בעינה: לחתוך לבחירות בהקדם ואף לאחריהם להיות פתוחים גם להצעות מצד שמאל.
גורמים פוליטיים סבורים כי מדובר בעוד ניסיון לקנות זמן ולמשוך את הנציגים החרדים. יצוין כי לאחרונה נחשפו מגעים חשאיים שהתקיימו בין נציגי יהדות התורה לגורמים במפלגת יש עתיד, במסגרתם נבחנה אפשרות להפלת ממשלת נתניהו באמצעות הצבעת אי-אמון קונסטרוקטיבי.
יצויין כי כישלון בהעברת החוק רגע לפני הבחירות עלול להיתפס כחולשה משמעותית של ראש הממשלה, בנוסף לביקורת הציבורית הצפויה מעצם העלאת החוק.
0 תגובות