ראש הממשלה נתניהו קיים לאחרונה התייעצות עם שרים ובכירים בקואליציה שבה נבחנו תאריכים אפשריים לבחירות בחודשים ספטמבר ואוקטובר | למרות האפשרות להקדמה, נתניהו נוטה כעת להישאר במועד המקורי מתוך הערכה שהישגי המלחמה יסייעו לו לנצח (פוליטי)
מזכיר הממשלה יוסי פוקס תוקף בחריפות יוצאת דופן את הייעוץ המשפטי לממשלה בטענה להכשלת עבודת השרים בסוגיית גיוס החרדים | פוקס מאשים את עו"ד גיל לימון בהטעיית בג"ץ ובקידום סדר יום אישי, בזמן שהממשלה דורשת דחייה דחופה של 45 יום (חדשות, פוליטי)
בנאום נפיץ בכנס מנהלים, הצהיר יוסי פוקס כי פיטורי בן גביר יהיו "פקודה בלתי חוקית בעליל" | פוקס קבע כי גיוס חרדים בכפייה הוא טעות אסטרטגית, וקרא לקידום רפורמה כדי להחזיר את משילות. האם אנחנו בדרך למפץ? (פוליטי)
הכרזת מלחמה על בג"ץ? דובר תנועת ש"ס בהצהרה חסרת תקדים: "הדבר היחיד שיציל את עולם התורה הוא חוק, לא הפגנות". בצל הלחץ על הציבור הספרדי והמשבר החוקתי מול היועמ"שית, בש"ס מבהירים כי הממשלה לא תאריך ימים ללא פתרון מוסדר למעמד בני הישיבות. וגם: המתקפה החריפה של גיל לימון בישיבת הממשלה (פוליטי, חרדים)
במהלך השימוע בו היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה לא נכחה נמתחה עליה ביקורת חריפה מצד השרים: שיקלי טען שהיא "פוגעת בממשלה ובסמכותה", ומזכיר הממשלה טען ל"אכיפה סלקטיבית". בניסיון לחזק את עמדת הממשלה מול בג"ץ, הוזמנה בהרב-מיארה לשימוע נוסף ביום חמישי (פוליטי, משפט)
בסיעות החרדיות מצביעים על הימים הקרובים כימים קריטיים לפתרון חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות | בהחלטה משותפת הודיעו לקואליציה: יימשך חרם ההצבעות במליאת הכנסת | אופטימיות לאחר פגישת נתניהו, אדלשטיין וכ"ץ | בערב שבת: פגישה של ראש צוות המו"מ אריאל אטיאס יחד עם אורי מקלב, יעקב אשר וינון אזולאי (חרדים)
בהמשך לטענה של השר בן גביר מוקדם יותר היום, בה הכריז שכבר סיכל עסקה בשנה האחרונה, וקרא לשר סמוטריץ' לצאת מהממשלה - פרסם הערב (שלישי) מזכיר הממשלה יוסי פוקס, כי לא חל שינוי בעסקה כבר חצי שנה, ומי שטרפד היה תמיד החמאס בלבד (פוליטי)