בבלי
למרות החודש הטעון

דיווח: ראש הממשלה נתניהו קיים דיון על מועד הבחירות - זה התאריך המדובר

ראש הממשלה נתניהו קיים לאחרונה התייעצות עם שרים ובכירים בקואליציה שבה נבחנו תאריכים אפשריים לבחירות בחודשים ספטמבר ואוקטובר | למרות האפשרות להקדמה, נתניהו נוטה כעת להישאר במועד המקורי מתוך הערכה שהישגי המלחמה יסייעו לו לנצח (פוליטי)

אילוסטרציה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בישיבה שקיים בשבוע שעבר ראש הממשלה נתניהו התקיים דיון על מועד הבחירות. בין המשתתפים: מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שר המשפטים יריב לוין, שר החינוך יואב קיש ויו"ר הקואליציה אופיר כץ. התאריך המדובר: 27 באוקטובר.

על פי הדיווח בחדשות 14, הישיבה התקיימה על נושאים נוספים ובין היתר, עלו בה תאריכים אפשריים לקיום הבחירות בסביבות החודשים ספטמבר ואוקטובר.

מעבר לאחד בספטמבר, תאריך פתיחת שנת הלימודים, עולה גם אפשרות לקיים את הבחירות ביום אחר למרות שזה לא יוצא יום שלישי כמתחייב מחוק יסוד, כשהמשתתפים אף מעלים תקדים לכך: בחירות סבב ג', לכנסת ה-23, נערכו בשניים במרץ 2020, יום שני.

לאחר שיג ושיח הנטייה אצל רה"מ כרגע לקיים את הבחירות בכל זאת במועדן המקורי, 27 באוקטובר, למרות כל הדיבורים על הניסיון להימנע מחודש אוקטובר, בסוף נתניהו רוצה להספיק כמה שיותר וסבור שהישגי המלחמה יגבירו את התמיכה בו גם בחודש הטעון הזה.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

