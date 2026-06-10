"יותר טיפש מאנטישמי": השר אמסלם במתקפה חריפה

השר לשיתוף פעולה אזורי והשר במשרד המשפטים דודי אמסלם יצא הבוקר (רביעי) במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית לממשלה והמשנה לה עו"ד גיל לימון, על רקע התנגדותם לחוק יסוד לימוד תורה. בריאיון לתקשורת הכללית האשים אמסלם את הגורמים המשפטיים ב"פעולה אנטישמית" נגד לומדי התורה.

"אני רואה את זה כחילול השם", אמר השר מהליכוד. "אני רואה שערך התורה הפך להיות מושג שבעצם בא לרדוף אנשים. המושג 'לימוד תורה' הפך להיות לבן אדם שאפשר להרביץ לו כשהוא יוצא מתחנת אוטובוס, לתת לו סטירה וללכת. דמם של כל החרדים הופקר. מי שלומד תורה הפך להיות אויב האומה".

"טיפש יותר מאשר אנטישמי"

אמסלם לא הסתפק בכך והתייחס גם למשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, בביטויים חריפים במיוחד. "אני חושב שהוא בחור לא פיקח במיוחד ולכן הוא משתף פעולה עם איזו תנועה שרוצה למחוק ממש את כל היסודות", אמר השר. "אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי כי הוא משתף פעולה עם מי שרוצה למחוק את יסודות היהדות בארץ ישראל".

בהמשך דבריו המשיך אמסלם לתקוף את סולברג ואמר: "הוא בא ומייצג את העולם של הציונות הדתית. למה בישיבות הסדר משרתים שנה וחצי ואני שירתתי שלוש שנים? אז למה לא נוריד גם את ההסדר?". יצוין כי סולברג ספג בימים האחרונים מחאות סוערות מול ביתו על רקע עמדותיו בנושא גיוס בני הישיבות.