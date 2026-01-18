השר דוד אמסלם, אמר לחבר הכנסת מיש עתיד ולדימיר בליאק, כי הוא לא מבין את הדיבור שלו, בגלל המבטא - ועורר עליו מהומה, ועלה לדוכן להסביר את עצמו: "מה אמרתי לו? שלא הבנתי את העברית שלו? אלופי העולם בלעשות גלים, אבל אם אומרים 'שאוויש'? טלו קורה. אני מקפיד לא להעליב" (כנסת)
בפעם הראשונה מאז 2012 מתפקדי הליכוד יוצאים לבחור את מרכז המפלגה | במקום 3,500 חברים, נבחרים בעצם המאזנים הפנימיים של המפלגה - ומי שיקבל את התמיכה הגדולה ביותר יקבע מי ישלוט בכסף ובכוח של התנועה. השרים זוהר, כהן וכ"ץ בקרב חזיתי (פוליטי, בארץ)
שינוי כיוון חסר תקדים במערכת הביטחון: ראש השב"כ והרמטכ"ל מסמנים תמיכה בחוק עונש מוות למחבלים, לאחר שנים של הסתייגות - ומבהירים לקבינט כי הכלי עשוי להגביר משמעותית את ההרתעה, לצד ויכוח פנימי על השאלה אם העונש יהיה חובה או מותנה בשיקול דעת | ומה יהיה עם אזרחים יהודים? (אקטואליה)
נתונים מעניינים נחשפו עם פרסום הדו"ח השנתי למאבק בגזענות | כ-55 תלונות הקשורות במגזר החרדי טופלו בשנה האחרונה ביחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות, בין היתר אישה חרדית התלוננה שפוטרה מעבודתה על רקע השתייכותה למגזר החרדי (בארץ)
רוב הגנרלים במיל. ואנשי הצבא המעוטרים שהשתלבו במערכת הפוליטית לא הוכיחו הישגים משמעותיים או יכולת ציבורית יוצאת דופן | דווקא הקיבעון הצבאי גרם להם לחוסר מיומנות חברתית ולעיתים לכישלון | בנוסף, המעורבות של קצינים בכירים ביוזמות פוליטיות אינן יעילות וצודקות, והכל תלוי מאיזה צד מסתכלים (מגזין)