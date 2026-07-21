גדי איזנקוט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

סקר מנדטים חדש של מכון 'מדגם' שפורסם אמש (שני) בחדשות 12 מציג תמונה מעניינת במפה הפוליטית, כאשר מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט ממשיכה במגמת ההתחזקות ושומרת על המקום הראשון עם 24 מנדטים - מנדט אחד יותר מהסקר שפורסם בשבוע שעבר.

הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו מתחזק גם הוא במנדט אחד לעומת הסקר הקודם, ועומד כעת על 23 מנדטים. מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט רושמת נסיגה ונחלשת במנדט אחד, כשהיא עומדת כעת על 15 מנדטים. מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן ממשיכה להתחזק וזוכה ל-11 מנדטים - עלייה של מנדט אחד. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן עומדת על 9 מנדטים, בעוד עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר זוכה ב-8 מנדטים. יציבות בגזרה החרדית "הצבעתי לליכוד": איזנקוט תוקף את דרעי וחושף את העבר הפוליטי שלו דוד קליין | 20.07.26 בגזרת המפלגות החרדיות, הנתונים מציגים יציבות מלאה. ש"ס בראשות אריה דרעי מקבלת 8 מושבים, ויהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף זוכה גם היא ל-8 מנדטים. מפלגת הציונות הדתית בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נחלשת במנדט אחד ועומדת כרגע על 4 מנדטים בלבד. על פי הסקר, מפלגות האופוזיציה הציוניות זוכות ל-59 מנדטים, בעוד מפלגות הקואליציה הנוכחית מקבלות 51 מנדטים בלבד. המפלגות הערביות - חד"ש-תע"ל ורע"ם - זוכות ל-5 מנדטים כל אחת.

בנט ולפיד מכריזים על המפלגה המשותפת ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

התאמה לראשות הממשלה

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, איזנקוט זוכה ל-43% תמיכה, בעוד נתניהו מתחזק וזוכה ל-37% תמיכה. במאבק הישיר בין נתניהו לבנט, ראש הממשלה ממשיך להוביל עם 39% תמיכה אל מול 35% תמיכה לבנט.

תמיכה רחבה בדיל החרדי בקרב הקואליציה

בסקר נשאלו גם מצביעי הקואליציה על עמדתם כלפי הדיל עם המפלגות החרדיות, במסגרתו עברו חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים. 59% מהמשיבים הביעו שביעות רצון מהדיל, 19% הביעו אי-שביעות רצון ו-22% השיבו שהם לא יודעים.

כאשר נשאלו מצביעי הקואליציה אם הם רוצים שהחרדים יהיו חלק מהקואליציה הבאה, 70% ענו בחיוב, 19% ענו בשלילה ו-11% ענו שהם לא יודעים. הנתונים מעידים על תמיכה רחבה בשותפות עם המפלגות החרדיות בקרב מצביעי הקואליציה.

האופוזיציה: רק 6% רוצים ממשלה עם חרדים

מצביעי האופוזיציה נשאלו איזו אפשרות יעדיפו לנקוט במידה וגוש מתנגדי נתניהו לא יגיע לאחר הבחירות ל-61 מנדטים. התוצאות מציגות תמונה מעניינת: 44% חשבו שיש להקים ממשלה שנשענת על תמיכה מבחוץ של מפלגה ערבית, 28% חשבו שיש לקיים בחירות חדשות, 13% חשבו שיש ללכת לממשלת אחדות עם הליכוד.

הנתון המפתיע ביותר: רק 6% מהמשיבים חשבו שיש להקים ממשלה עם מפלגה חרדית - נתון הנמוך משמעותית מכל האפשרויות האחרות. 9% השיבו שהם לא יודעים. הנתונים משקפים את המורכבות הפוליטית שעומדת בפני מנהיגי האופוזיציה בניסיון להרכיב ממשלה חלופית.