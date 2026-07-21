גדי מאיר וליברמן

חיזוק משמעותי למפלגת "ישראל ביתנו" התקבל היום (שלישי), כאשר תת-אלוף (מיל') גדי מאירי, לשעבר מפקד חטיבה 8 ומהדמויות המרכזיות בהקמת התשתית הארגונית של מפלגת "יש עתיד", הודיע על הצטרפותו לרשימת המפלגה בראשות ח"כ אביגדור ליברמן. מאירי, המביא עמו ניסיון ביטחוני עשיר וקשרים עמוקים למרחב ההתיישבותי, צפוי לקחת חלק מרכזי בהרחבת תשתית השטח של המפלגה ברחבי הארץ.

בהודעתו הרשמית מסר מאירי: "לאחר שנים ארוכות של שירות בצה"ל ושל עשייה ציבורית, החלטתי להצטרף לישראל ביתנו ולתמוך באביגדור ליברמן לראשות הממשלה. אביגדור ליברמן הוא המנהיג בעל הניסיון, הנחישות והראייה האסטרטגית הנדרשים כדי לשקם את הביטחון, להחזיר את המשילות, לחזק את צה"ל ולאחד מחדש את הציבור סביב ערכים של ציונות, שירות ואחריות לאומית". קריירה צבאית ופעילות ציבורית נרחבת גדי מאירי (59), תושב המושבה כנרת, נשוי ואב לשלושה, הוא בעל תואר ראשון ושני במדע המדינה מאוניברסיטת חיפה, ובוגר המכללה לביטחון לאומי והמכללה הבין-זרועית לפיקוד ולמטה. קריירתו הצבאית כללה שורת תפקידי פיקוד מרכזיים בחיל השריון: בין השנים 1996-1998 פיקד על גדוד 77 בחטיבה 7, בהמשך מונה למפקד חטיבה 8 ושימש כסגן מפקד חטיבה 460. "הצבעתי לליכוד": איזנקוט תוקף את דרעי וחושף את העבר הפוליטי שלו דוד קליין | 20.07.26 בין השנים 2005-2010 כיהן כראש צוות כשירות וכוננות ביחידת מבקר מערכת הביטחון. גם לאחר שחרורו מאיש קבע, המשיך לשרת במילואים בתפקידים בכירים בפיקוד הצפון, ובדצמבר 2021 הוענקה לו דרגת תת-אלוף במילואים. במקביל לפעילותו הצבאית, כיהן כחבר מליאת המועצה האזורית עמק הירדן, שימש כמבקר הפנים של מוזיאון העם היהודי, וכיהן כחבר דירקטוריון בקרן קיימת לישראל ויו"ר ועדת הכספים של הארגון. מהדור המייסד של יש עתיד - ועד הפיצוץ הצטרפותו של מאירי ל"ישראל ביתנו" מגיעה לאחר פרק פוליטי משמעותי במפלגת "יש עתיד", שבה היה מהדור המייסד. לקראת בחירות 2013 הצטרף מאירי למפלגה, ניהל את מטה הארץ והשטח באזור הגליל והעמקים, ובהמשך מונה למנהל השטח הארצי. במסגרת תפקידו בנה את התשתית הארגונית והמטות ברחבי הארץ לקראת בחירות 2013 ו-2015, ואף שובץ ברשימת המפלגה לכנסת.

יאיר לפיד ( צילום: פלאש 90 )

אולם, דרכו במפלגה הסתיימה בעימות חריף מול היו"ר יאיר לפיד. הרקע למתיחות היה החלטתו של לפיד להסיג את המפלגה מפעילות במוסדות הלאומיים. במכתב נוקב ששיגר מאירי ללפיד טרם פרישתו כתב: "כבר ימים רבים שאני מסתובב עם חיבוטי נפש, לאור החלטתך השגויה מאוד, לנטוש את המוסדות הלאומיים ולהפקיר זירה חשובה זו דווקא לטובתם של אלו שבהם נאבקנו כל השנים הללו".

הקש ששבר את הגב והוביל לפרישתו הסופית מ"יש עתיד" היה תגובת המפלגה לפרסומים על מועמדותו של גיל סגל לתפקיד במוסדות, תגובה שכללה רמיזות לחשד לשחיתות. מאירי הודיע אז בזעם: "אני מודיע בזאת על פרישתי מהמפלגה ומוחק את חברותי בה".

"המשך ישיר לדרך שבה פעלתי כל חיי"

כעת, מאירי פותח פרק חדש במפה הפוליטית. בהודעתו הוסיף: "ההחלטה להצטרף לישראל ביתנו היא מבחינתי המשך ישיר לדרך שבה פעלתי כל חיי - דרך של שירות, מחויבות למדינה ואמונה שמנהיגות נבחנת במעשים ולא בסיסמאות. ליברמן הוא האיש המתאים להוביל את ישראל ולהיות ראש הממשלה הבא".

מאירי הדגיש את חיבורו למרחב הכפרי: "כמי שגר במרחב הכפרי ופעל רבות בקק"ל למענו, אשמח לייצג מרחב זה בישראל ביתנו ולפעול להרחבת תשתית השטח של המפלגה ברחבי הארץ". ההצטרפות מגיעה בעיתוי רגיש, כאשר סקרים אחרונים מצביעים על יציבות יחסית במפלגת ישראל ביתנו, בעוד מפלגת 'ביחד' (הכוללת את 'יש עתיד') נמצאת במגמת ירידה.