יעקב אשר, מוטי לייטנר ( צילום: באדיבות, חיים גולדברג/FLASH90 )

בצל קמפיין פרסומי מאסיבי בהיקף של כשני מיליון שקלים, שהוצף השבוע בריכוזים החרדיים תחת המסר "אין מפלגה חרדית בלי הציבור החרדי", יצא ח"כ יעקב אשר מיהדות התורה בתגובה חריפה במיוחד. בראיון לאתר 'כיכר השבת', הזהיר חבר הכנסת מפני מה שהוא מכנה "סנוניות ראשונות של אותם אלה שיושבים בקיבוצים שלהם או בווילות שלהם בסביון או בהרצליה פיתוח ומפעילים כל מיני אנשים".

הקמפיין, שמוביל אותו מוטי לייטנר, משנה לראש עיריית בית שמש ויו"ר הסיעה המוניציפלית 'דרך', מהווה חלק ממהלך פוליטי שמטרתו לכפות על המפלגות החרדיות הוותיקות לשלב נציג של הציבור המודרני ברשימות לכנסת. כזכור, לפני כחודשיים הוגשה בקשה רשמית לרישום מפלגה חדשה בשם "למען אחיי - מפלגת כלל ישראל", ולאחר שהמגעים השקטים מול ההנהגה הוותיקה נקלעו למבוי סתום, הוחלט להוציא את המאבק לרחוב. "מי שרוצה לתרום - שיבוא לתרום" בתגובה להכרזת סיעת 'הציבור החרדי' והדרישה לנציגות ביהדות התורה ובש"ס, התייחס ח"כ אשר לדברים בחריפות. "יש לי יותר מהרגשה שזו אחת הסנוניות הראשונות של אותם אלה שיושבים בקיבוצים שלהם או בווילות שלהם בסביון או בהרצליה פיתוח ומפעילים כל מיני אנשים", מסר. "אני לא יודע, אני לא מאשים אף אחד אישית, אבל מי שרוצה לתרום - שיבוא לתרום". "תראה איזה עציץ יפה": כך נתניהו מגיב ותוקף את איזנקוט דוד קליין | 16.07.26 חבר הכנסת הבהיר כי המפלגות החרדיות פתוחות בפני כל מי שמעוניין לתרום באמת. "אני יכול להראות לך את רשימת האנשים שפונים אליי יום-יום: אברכים מכולל חזון איש ומכולל פוניבז', לצד אנשים שעובדים בהייטק, רואי חשבון ועורכי דין", פירט. "אלה אנשים שלנו ואנחנו עוזרים להם ברמה האישית והציבורית כאחד. יש לנו אתגר גדול מאוד מול מלחמה מול המשפט בזמן מלחמה כשאנשים נהרגים, וזה מורכב מאוד ורגיש". כשנשאל האם הוא מוכן לקבל אותם, השיב: "אני אשמח שכל אדם טוב יצטרף לתוך המערכות, גם שלנו וגם של ש"ס... מי שרוצה לתרום - שיבוא לתרום, מי שחושב שיכול לעזור - שיבוא ויעזור".

הקמפיין של המפלגה ( צילום: הציבור החרדי )

"הארכיון לא שוכח": על הבחירות, חוק הגיוס והרפורמה

כשנשאל ח"כ אשר עד כמה הוא חושש שאי-הסדרת מעמד תלמידי הישיבות תפגע בכוחן של המפלגות החרדיות, השיב בנחרצות: "הכל יכול להיות, אבל אני רוצה להזכיר לך שהארכיון לא שוכח. גם בבחירות שעברו אמרו שיש חרדים שילכו עם בנט, כאלו שיתפקדו לליכוד או כאלו שיצביעו לבן גביר. בסופו של דבר למדנו דבר אחד: רק אנשים חרדים באמת אכפת מהאינטרס החרדי".

חבר הכנסת המשיך והבהיר: "כולם בצד מצקצקים. ראית כשבית המשפט עצר את חוק המעצרים, אף אחד מהשותפים בימין לא יצא להגנתנו, אבל כשפגעו בחוק התקשורת כולם נזעקו". הדברים מגיעים בעיתוי רגיש, כאשר בימים האחרונים התפרסמו דברים חריפים של מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שהאשים את ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א בעצירת חקיקת חוק הגיוס ברגע האחרון.

באשר לשאלה כיצד הגענו למצב שבו חוק הגיוס לא אושר, הסביר ח"כ אשר את השלשלת האירועים: "נושא של החוק התחיל עוד לפני המלחמה, וכמובן שהמלחמה לא הוסיפה בריאות לעניין הזה. אבל אני מסכים איתך, בקדנציה הזו יצאנו אחרי הבחירות האחרונות בהרגשה שקיבלנו אופוריה מלאה. הכנסנו כל היום דברים להסכמים הקואליציוניים, כל דבר טוב שהיה צריך להיכנס נכנס".

"אבל לצערי הרב", המשיך אשר, "החלק המשמעותי של תחילת הקדנציה הוקדש לנושא הרפורמה המשפטית. אף אחד לא חלם אז שיצא מה שיצא מההתארגנות הזו ברחוב קפלן וכל הדברים הללו. אף אחד לא חלם, גם הליכוד לא חלם. בדיעבד, כמובן, בחוכמה של בדיעבד, הליכוד טעה בזה שהוא הלך על הכל ביחד".

תגובת סיעת 'הציבור החרדי': "מבקשים להיפגש"

מסיעת 'הציבור החרדי' נמסר בתגובה לדברי ח"כ אשר: "מברכים את חבר הכנסת הרב יעקב אשר, על הבהרתו כי מפלגת יהדות התורה פתוחה בפני כל מי שמעוניין להיכנס ולהשפיע דרכה. מדובר באמירה פומבית ראשונה משמעותית מצידה של דמות בכירה בהנהגה החרדית התומכת ברענון הרשימה לכנסת".

"רק נבהיר: יו"ר סיעת 'הציבור החרדי' מוטי לייטנר מתגורר בעיר בית שמש, חשוב לומר אמת ולדייק בפרטים", הוסיפו בתגובה. "אנו קוראים לח"כ אשר להיפגש איתנו ולשמוע את כאבו של הציבור החרדי בכל התחומים, ומתחייבים לחשוף בפניו את כלל בני הציבור החרדי שעומדים מאחורי הדרישה לייצוג של הציבור החרדי בג'".

יהודי חרדי מצביע בבחירות ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

הקשרים לגורמי השמאל והחשש מ"סוס טרויאני"

על אף הניסיון להציג את הקמפיין כיוזמה תמימה, נתונים ואמירות בשטח מעלים כי גורמים בשמאל נמצאים בקשר עם מפיקי הקמפיין, ורואים ביוזמה הזדמנות להחלשת הציבור החרדי. בראיון שהעניקה ענבר הרוש-גיטי, לשעבר בכירה במשרד הביטחון וכיום דמות מרכזית במפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט, היא חשפה את הציפיות של מחנה השמאל ממהלכים אלו.

"ייתכן שתקום מפלגה חרדית חדשה, המפלגה כבר נרשמה תחת השם 'דרך', ומדובר בחרדים ממלכתיים", אמרה הרוש-גיטי. "אנחנו יודעים שיש כוחות שאני קוראת להם חרדיות ממלכתית, והם רוצים לדבר על חרדיות ממלכתית משתלבת, מאפשרת, משרתת, שותפה לנטל הכלכלי. אני מקווה שהם יקחו את ההובלה בחברה החרדית והם יוכלו להיות אולי שותפים שלנו בכנסת ובממשלה".

הדברים הללו מסירים את העננה מעל הקמפיין החדש, ומבהירים כי מי שנמצא בקשר עם הנהגת הקמפיין ומייחל להצלחתו הם גורמי שמאל המנסים מזה שנים לפרק את החומה החרדית ואת עולם התורה. הניסיון לעשות זאת באמצעות "סוסים טרויאניים" ופיצול הציבור מבפנים.