יאיר לפיד ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

על רקע הקמפיין המתמשך של האופוזיציה נגד שיירת החוקים שהעבירה הקואליציה בימים האחרונים, פרסם יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הבוקר (שישי) מסמך מפורט ומשעשע במיוחד - לוח זמנים מדוקדק של מה בדיוק הוא מתכנן לעשות ביום הראשון שלו כראש ממשלה, אם וכאשר האופוזיציה תנצח בבחירות הקרובות.

הלוח, שפורסם לאחר שמליאת הכנסת אישרה את פיזור הכנסת ה-25 והכנסת יצאה רשמית לפגרת בחירות, כולל תוכנית עבודה צפופה ומפורטת משעה 6:30 בבוקר ועד אחר הצהריים, עם דגש מיוחד על ביטול חוקים שהעבירה הקואליציה הנוכחית וקיצוץ תקציבים למגזר החרדי. "חיבוק לבנט" ו"ביטול מיידי של כל הכספים לחרדים" לפי לוח הזמנים המפורט שפרסם לפיד, היום יתחיל בשעה 6:30 עם "חיבוק לבנט" וטלפון לגילת, אשתו. כבר בשעה 6:45 הוא מתכנן לקיים זום על ביטול חוק העריקים, עם הגדרת לוח זמנים של שבועיים בלבד להשלמת התהליך. סערה במודיעין עילית: מהומה אלימה סביב שיעורו של הרב פייבלזון חיים כהן | 16.07.26 7 "חרב נקם ברית": התיעוד שחורך את הרשתות | מעייריב איצלה כץ | 15.07.26 3 אולם הסעיף המרכזי והבולט ביותר מתוכנן לשעה 7:00 - פגישה ראשונה של מה שלפיד מכנה "פורום הכסף", בהשתתפות שר האוצר, החשב הכללי ויו"ר ועדת הכספים. על סדר היום: הצגת מתווה לביטול מיידי של כל הכספים לחרדים שאינם מתגייסים. חצי שעה לאחר מכן, בשעה 7:30, מתוכננת הצטרפות שרת החינוך ומנכ"לה לאותה פגישה, להצגת מתווה נוסף - ביטול מיידי של התקציבים המיוחדים לבתי ספר שבהם לא מלמדים מתמטיקה, אנגלית ואזרחות. בשעה 8:00, לפי התוכנית, תסתיים הפגישה הכספית, אך שרת החינוך ובכירי משרדה ישארו להצגת "התוכנית הלאומית לחיזוק החינוך הממלכתי", עם דגשים על חינוך בעידן ה-AI, תוכניות מצויינות, חיזוק מעמד המורים והפריפריה. ועדת חקירה, ביטול חוק התקשורת ויוקר המחיה אחרי הפסקת קפה קצרה בשעה 9:00 ("רגע, לנשום"), מתוכנן זום נוסף בשעה 9:20 על ביטול "חוק התקשורת" עם שר התקשורת ויו"ר ועדת הכלכלה, עם קביעת לוח זמנים קשיח של שלושה שבועות. בשעה 9:45 מתוכננת פגישה ראשונה של "פורום החוקה", לדיון בחוקי היסוד הראשונים, יחד עם יו"ר ועדת החוקה ושר המשפטים. כאורחים חיצוניים צפויים להשתתף פרופ' דניאל פרידמן ופרופ' אוריאל רייכמן. בשעה 10:30 מתוכננת פגישה ראשונה של "קבינט יוקר המחיה" בהובלת ראש הממשלה, עם שר האוצר, שר הכלכלה ומנכ"לי כל המשרדים הרלבנטיים. על סדר היום: הורדת מחירי התחבורה הציבורית וביטול חוק הכשרות.

מימין: יו"ר ש"ס בלימוד במליאה, משמאל: יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

ועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר - בניגוד לנתניהו

אחד הסעיפים המרכזיים בלוח הזמנים מתוכנן לשעה 11:15 - קפיצה לכנסת לפגישה עם חברי "מועצת אוקטובר", להנחה משותפת של "חוק ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת טבח השביעה באוקטובר". לפיד מציין שבמסגרת הפגישה הוא יקיים גם קפה עם אייל אשל ורעות אדרי.

כזכור, מליאת הכנסת אישרה לאחרונה בקריאה ראשונה הצעת חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לחקירת אירועי טבח 7 באוקטובר, אך האופוזיציה החרימה את ההצבעה. לפיד תקף אז בחריפות: "האופוזיציה לא תהיה חלק ממצג שווא שכל מטרתו היא לטייח", והבטיח כי "בחודש הראשון של הממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח השבעה באוקטובר".

שאר היום כולל פגישות נוספות: בשעה 11:45 פגישה משותפת של בכירי המגזר הדיגיטלי, מפקד 8200 וראש מערך ההסברה הלאומי לנושא שיקום מעמד ישראל בעולם; בשעה 12:45 זום על "תוכנית שיקום הצפון" עם ראשי ערים ויישובים; ובשעה 14:00 עדכון בטחוני אצל בנט. לפיד מסיים את לוח הזמנים בשעה 14:30 עם "לסגור את הדלת, להתיישב בכורסא, עשר דקות לעצום עיניים", ומיד לאחר מכן: "הצוות דופק בדלת בחוסר סבלנות, חוזרים לעבוד. יש המון מה לתקן".

הימין מגיב: "תקן קודם את הקמפיין שלך"

התגובות מהימין לא איחרו להגיע. גורמים בקמפיין הימין טוענים כי לפני שלפיד יחשוב על מה לעשות אחרי הבחירות, עליו קודם כל לתקן את קמפיין הבחירות שלו, שנמצא לטענתם ב"צניחה חופשית" בכל הסקרים.

כזכור, מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מימון מפלגות, והכנסת ה-25 פוזרה רשמית. פגרת הבחירות החלה רשמית, והבחירות לכנסת ה-26 ייערכו ביום ראשון, כ"ו בחשוון התשפ"ז (27 באוקטובר 2026).