נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הדיח במפתיע את שר ההגנה מיכאילו פדורוב, האיש שהוביל את תוכנית המל"טים והלוחמה הטכנולוגית של המדינה במהלך המלחמה מול רוסיה. פדורוב, בן 35 בלבד, נחשב לאחד מיועציו הקרובים ביותר של הנשיא לענייני טכנולוגיה, אך מסיים את תפקידו לאחר שישה חודשים בלבד במשרד ההגנה.

ההדחה מתבצעת כחלק מטלטלה פוליטית רחבה יותר בממשל האוקראיני, הכוללת גם את פיטוריו של ראש הממשלה המכהנת. לתפקיד ראש הממשלה הבא מסומן כעת סרהי קורצקי, מנכ"ל חברת הנפט והגז הלאומית לשעבר, כאשר המינויים החדשים צפויים לעלות להצבעה בפרלמנט בקייב. "זו הייתה זכות גדולה" זלנסקי עצמו עדיין לא הודיע רשמית על ההדחה, אך השר עצמו הודיע למעשה כבר אמש שהודח מתפקידו לאחר שכתב ברשתות החברתיות: "זו הייתה זכות גדולה לשרת את העם האוקראיני בתפקיד שר ההגנה". בבוקר שלמחרת, לאחר ההכרזה של פדורוב, דווח על שורת הפגנות גדולות בערים מרכזיות באוקראינה נגד פיטוריו. חזה את מותו: המסר המצמרר של ישראלי שנהרג במהלך טיול בשוויץ אריה רוזן | 14.07.26 צאנז יוצאת למלחמה | העסקנים התכנסו לאסיפת חירום - נבעיר את הארץ חיים רוזנבוים | 14.07.26 1 הרקע להדחה נעוץ בעימותים ממושכים של השר עם גנרלים ותיקים בצבא, אשר טענו כי חזונו למלחמה רובוטית הוא נאיבי והדגישו את הנחיצות של כוחות חיל רגלים בשטח. בנוסף, פדורוב קומם עליו קבלנים רחבים בתעשיית הביטחון בשל רפורמות שביצע במערך הרכש, שאיפשרו ללוחמים להזמין נשק ישירות מאתר אינטרנט.

השר המפוטר ( צילום: שאטרסטוק )

הפגנות ענק בכל הערים

ההחלטה על ההדחה עוררה תגובות פוליטיות וציבוריות סוערות באוקראינה, והובילה לקריאות ברשתות החברתיות לקיום הפגנות בבירה. חבר הפרלמנט מהאופוזיציה וולודימיר ארייב תקף את המהלך וטען כי שר ההגנה הוזז הצידה על ידי אנשים מושחתים שרוצים לשמור על הרווחים מחוזי ביטחון.

בין היתר דווח על מפגינים שהתקבצו באזורים מרכזיים בקייב, ויניצה, לוצק, לביב, אודסה, דנייפרו, טרנפול וערים נוספות. בקייב התקבצו המפגינים מול משרדו של הנשיא וולודימיר זלנסקי כשהם נושאים שלטים עליהם נכתב "בושה" ו"הרוסים חוגגים".

התפטרות במחאה

המפגינים קיבלו רוח גבית גם מסגן מפקד חיל האוויר האוקראיני הקולונל פבלו יליזארוב, שהגיש את התפטרותו במחאה על ההדחה של שר ההגנה. המהלך מעיד על עומק המחלוקת בתוך הממסד הצבאי והפוליטי באוקראינה.

האנליסט הפוליטי וולודימיר פסנקו הסביר כי הרפורמות של פדורוב יצרו לו אויבים חזקים, ורמז גם למניעים פוליטיים מצד הנשיאות כאשר ציין כי זלנסקי רוצה להיות הכוכב היחיד. לפי דיווחים באוקראינה, הנשיא זלנסקי הבהיר לשותפיו הפוליטיים כי לא יכול היה לנהל עוד את המחלוקות העזות הללו.