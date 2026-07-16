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אירוע חריג

שרפה במתחם 'האימאם רזא': חשד למעורבות ישראלית

עשן סמיך עלה מסדנת הזפת במתחם הקדוש • כוחות הכיבוי השתלטו על האש במהירות | האיראנים חוששים מפעולה ישראלית (העולם הערבי)

שרפה גדולה פרצה מוקדם יותר היום (חמישי) בסדנת זפת הממוקמת בתוך מתחם האימאם רזא בעיר משהד שבצפון-מזרח , כך על פי דיווח באיראן אינטרנשיונל. האירוע עורר גל של שאלות ברשתות החברתיות האיראניות, כאשר רבים תוהים האם מדובר בתקלה טכנית או בפעולה מכוונת.

גורמים רשמיים במדינה מסרו כי כוחות הכיבוי הגיעו למקום במהירות והצליחו להשתלט על האש ולהביא את האירוע תחת שליטה. מצד הנהלת המקדש, קרן אסטאן קודס רזאווי, נמסר כי מקור העשן הכבד שעלה מהמתחם הוא בשריפת חומרי בידוד תרמיים. בקרן המנהלת את האתר הדגישו כי האירוע הסתיים ללא נזק לרכוש.

מכבי האש של משהד דיווחו כי השרפה ייצרה עשן סמיך שנראה למרחוק, אך לוחמי האש הצליחו להכיל את הלהבות בתוך זמן קצר ולמנוע את התפשטותן לשאר חלקי המתחם ה'קדוש'. התיעודים שהופצו ברשתות החברתיות הראו עמודי עשן שחורים המתנשאים מעל המתחם, מה שהעלה חששות בקרב המוני המאמינים.

האירוע מתרחש על רקע מתיחות ביטחונית גבוהה באיראן, בעיקר לאחר חיסולו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי במרץ האחרון. מאז אותו אירוע דרמטי, המשטר האיראני נמצא במצב של ערנות מתמדת, וכל תקרית חריגה מעוררת חשדות למעורבות זרה.

יצוין כי מתחם האימאם רזא במשהד הוא אחד האתרים הקדושים ביותר לשיעים באיראן, ומשמש יעד לעלייה לרגל של מיליוני מאמינים מדי שנה. כל אירוע במקום זה נתפס כרגיש במיוחד מבחינה דתית ולאומית.

נציגי המשטר האיראני טרם פרסמו הערכה רשמית לגבי סיבת השרפה, אך ברשתות החברתיות המקומיות מופצות תיאוריות שונות, חלקן מצביעות על חשד לחבלה.

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