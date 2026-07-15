רכב אוסף מידע על מאדים ( צילום: שאטרסטוק )

אם תמיד חלמתם להיות חלק ממשימת חלל אך הרקטה שלכם עדיין לא מוכנה להמראה, סוכנות החלל האמריקנית נאס"א מציעה לכם הזדמנות יוצאת דופן - לפחות עבור אזרחים אמריקאים או בעלי גרין קארד. הסוכנות פתחה השבוע את ההרשמה למשימת סימולציה ייחודית שתשלב לראשונה מסע ושהות על הירח ומאדים, במהלך שנה שלמה של בידוד מוחלט בתנאי צפיפות קיצוניים.

המשימה, שצפויה להתחיל לכל המוקדם באוגוסט 2027 במרכז החלל ג'ונסון בטקסס, נועדה לבחון כיצד בני אדם מתמודדים עם האתגרים הפיזיולוגיים והנפשיים של מסע ארוך בחלל העמוק. התובנות שייאספו ישמשו את תוכנית ארטמיס השאפתנית של נאס"א, שמטרתה להחזיר אסטרונאוטים לירח ובהמשך לשגר משימות מאוישות למאדים. שתי משימות במתחם אחד: כך ייראו החיים "בחלל" המשימה החדשה, המכונה Moon and Mars Exploration Analog, משלבת לראשונה שני פרויקטים מובילים של נאס"א לקמפיין אחד: משימת HERA המדמה טיסה בחללית, ומשימת CHAPEA המדמה שהות על פני כוכב לכת. ארבעת חברי הצוות שיבחרו יעברו חוויה דו-שלבית המדמה את המסע המלא. המערכת הפוליטית מימין ומשמאל בהודעות חריגות על פטירתו של הסנאטור גראהם קובי אטינגר | 12.07.26 בשלב הראשון, שלב הטיסה, הצוות יחיה בתוך מדמה חללית דו-קומתי שכולל אזור עבודה, אזור מגורים משותף, תאי שינה קטנים ואזור היגיינה. כאן הם יחוו את תחושת הטיסה הממושכת והצפופה בחלל העמוק. בשלב השני, לאחר "הנחיתה", הצוות יעבור למבנה מיוחד בגודל של כ-160 מ"ר שהודפס כולו בתלת-ממד. המבנה המודפס כולל חדרים פרטיים, חלל עבודה משותף, חדר טיפולים רפואיים, אזור לגידול גידולים חקלאיים, מטבח, שני חדרי שירותים, וארגז חול ענק שמדמה את פני השטח של מאדים או הירח לטובת ביצוע הליכות חלל מדומות. בנוסף, המתנדבים יוכלו להשתמש ברכב שטח ייעודי שיאפשר להם "לנסוע" לאתרי מחקר מרוחקים מחוץ לבסיס.

תמונות ממשימת החלל ארטמיס 2 ( צילום: נאס"א )

המטרה: להציל חיים במשימות עתידיות

הנתונים שייאספו במהלך השנה יועברו ישירות לתוכנית המחקר האנושי של נאס"א. החוקרים יבחנו כיצד השהות הממושכת בבידוד ובצפיפות, תחת מגבלת משאבים קשוחה, משפיעה על הבריאות הפיזית והנפשית של הצוות. כמו כן ייבדקו טכנולוגיות חדשות, פרוטוקולי עבודה וציוד רפואי.

התובנות מהמשימה ישפיעו באופן ישיר על תוכנית ארטמיס ועל התוכניות העתידיות להקמת בסיס קבע על הירח ושיגור בני אדם למאדים. "מאחר שתנאי הבידוד והצפיפות עלולים להוות סכנה למשימות חקר אנושיות קיצוניות, המשימה הזו היא שלב קריטי בשמירה על הבטיחות במשימות עתידיות", הבהירו בנאס"א.

תנאי הקבלה הנוקשים: האם אתם עומדים בדרישות?

הדרישות מהמועמדים גבוהות ודומות להפליא לאלו של אסטרונאוטים אמיתיים. המועמדים חייבים להיות אזרחים אמריקאים או בעלי גרין קארד, בגילאי 30 עד 55, בגובה של עד 1.88 מטרים, ועם שליטה מצוינת באנגלית. הם צריכים להתחייב למשימה של כ-14 חודשים - שנה בבידוד ועוד חודשיים של הכנות ובדיקות רפואיות.

בנוסף, המועמדים חייבים לעבור בהצלחה בדיקות רפואיות ופסיכולוגיות קפדניות, ללא מגבלות תזונתיות, ללא היסטוריה של סהרוריות וללא שימוש בכדורי שינה. הרקע האקדמי הנדרש כולל תואר ראשון לפחות בתחומי STEM - הנדסה, מדעי החיים, פיזיקה או מתמטיקה. תארים מתקדמים או רקע צבאי משמעותי ייחשבו כיתרון משמעותי.

המתנדבים שיבחרו יזכו לפיצוי כספי, בכפוף למגבלות מסוימות על עובדי מדינה וקבלנים של נאס"א. ההרשמה פתוחה כעת באופן שוטף באתר הרשמי של הסוכנות. אז אם אתם עונים על כל הדרישות ומוכנים להיפרד מהמשפחה לשנה שלמה - זה הזמן להגיש מועמדות.