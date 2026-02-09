בעוד העולם נושא עיניים למאדים, אילון מאסק שינה את המסלול והכריז על הקמת עיר עצמאית על הירח תוך פחות מעשור | עם מיזוג ענק של טריליוני דולרים ומעבר דרמטי מייצור מכוניות לרובוטיקה מתקדמת, מאסק מבהיר: העתיד כבר לא נמצא על הכביש, אלא בין הכוכבים (חדשות בעולם)
רכב החלל 'פרסווירנס' של נאס״א סיפק לראשונה עדות לכך שהאוויר של מאדים פעיל מבחינה חשמלית, לאחר שאיתר פרצי חשמל זעירים | מדובר בתגלית בעלת השלכות ישירות על האקלים של מאדים, על מידת האפשרות שיהיה ראוי למגורים בעתיד ועל תכנון משימות רובוטיות ואנושיות (בעולם)
הגשושית קיוריוסיטי של נאס"א, אשר פועלת על פני מאדים מאז 2012, חוגגת את שנתה ה-13 עם הישגים מרשימים: תצלומי פנורמה איכותיים ומדעיים מתקדמים שמספקים הצצה יוצאת דופן לאופן היווצרות הנוף ולתהליכים הגיאולוגיים והכימיים של כוכב הלכת האדום | הגשושית, המתמודדת בהצלחה עם אתגרי תפעול, שחיקת מערכות ומגבלות אנרגיה, ממשיכה לחקור אזורים ששימשו מצע למים קדומים ואולי גם לתרכובות אורגניות (בעולם)
משימה פורצת הדרך, הנערכת בתוך מתקן חלל מתקדם שנבנה במדפסת תלת-ממד ביוסטון, בוחנת כיצד צוותים אנושיים מתמודדים לאורך שנה עם בידוד קיצוני, מחסור במשאבים, עיכובי תקשורת ומשימות שדורשות חדשנות טכנולוגית - ומקנה כלים לנאס"א כדי לפתח מערכות תמיכה, נהלים רפואיים ופתרונות מתקדמים שיאפשרו לאדם להגיע, לשרוד ולחקור את כוכב הלכת האדום בעשור הבא (בעולם)