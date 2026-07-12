מחקר מדהים: האוצר הכי יקר בתולדות האנושות מסתתר בחלל

אסטרואיד בשם 16 Psyche, הנמצא בחגורת האסטרואידים בין מאדים לצדק, ממשיך לעורר עניין רב בקרב מדענים.

במחקר חדש שפורסם בכתב העת Planetary Science Journal, ניסו החוקרים להעריך באופן תיאורטי את שווי המתכות שבו – והגיעו לסכום כמעט בלתי נתפס של כ-27 קווינטיליון דולר, כלומר 27,000,000,000,000,000,000 דולר.

החישוב מבוסס על ההערכה שכשני שלישים ממסת האסטרואיד מורכבים ממתכות יקרות יחסית, בעיקר ברזל, ניקל וקובלט, ועל מחירי השוק הנוכחיים של אותן מתכות. לשם השוואה, מדובר בסכום הגדול פי יותר מ-200 אלף מהתוצר השנתי של כל מדינות העולם יחד.

עם זאת, החוקרים מדגישים כי מדובר בהערכה תיאורטית בלבד. אין כיום טכנולוגיה המאפשרת לכרות את המתכות מהאסטרואיד ולהביאן לכדור הארץ, וגם אם הדבר היה אפשרי, הצפה של השוק בכמות כה עצומה של מתכות הייתה גורמת לקריסת מחירן, כך שהשווי בפועל היה נמוך משמעותית.

במקביל לחישוב הכלכלי, המחקר חיזק את ההערכה כי לפחות 30% מפני השטח של האסטרואיד מורכבים ממתכת. בשנת 2029 צפויה גשושית Psyche של נאס"א להגיע אליו ולבחון מקרוב את הרכבו, בתקווה לגלות האם מדובר בשריד של ליבה מתכתית של כוכב לכת קדום או בגוף ייחודי אחר שנוצר בראשית מערכת השמש.