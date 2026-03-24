ארבעה אסטרונאוטים - מנאס"א, רוסיה וסוכנות החלל היפנית - הגיעו לתחנת החלל הבינלאומית לאחר מסע מהיר מהרגיל של 15 שעות בלבד | טיסת SpaceX Crew-11 שברה שיא מהירות אמריקאי כאשר החבורה עגנה בתחנה בגובה 425 ק"מ מעל האוקיינוס השקט | הצוות יתמקד במחקר מדעי פורץ דרך - למרות המתיחות הדיפלומטית בין אומותיהם (בעולם)
על פי ההצעה החדשה: 8 חטופים חיים ישתחררו במהלך היום הראשון של העסקה, ביום ה-60 ישתחררו שניים נוספים | בנוסף לכך, ההצעה הקטארית כוללת שלוש פעימות, כאשר במהלכם ישוחררו החיים והחללים | בחמאס דרשו גם הפעם את ההבטחה האמריקאית - לסיום המלחמה ברצועת עזה\ (מדיני)