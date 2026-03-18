עצם שמיימי בשם 2007 EG עבר במרחק של כ-1.7 מיליון קילומטר בלבד מהפלנטה שלנו - אך בנאס"א מבהירים: אין כל סכנה | השבוע היה פעיל במיוחד במעקב אחר גופים קרובי-ארץ, עם כמה אסטרואידים נוספים שחצו את הסביבה הקרובה (בעולם)
יותר מכל גרם שמים אחר זכה הירח להצית את סקרנותם של בני האדם | גם אחרי שקפצנו לבקר, הירח עדיין מותיר צל ונותר חתום ומסתורי | מי מיפה את הירח, ואלו יהודים נודעים שמם מתנוסס על כמה מן המכתשים הפזורים עליו? | "ירח על מלא" (מגזין בבלי)
פריצת דרך היסטורית במעבדה בבייג’ין: לראשונה גודלו גבישי יהלום משושה באיכות גבוהה ובגודל מאקרוסקופי, חומר נדיר שנתגלה עד כה רק במטאוריטים | הממצאים פותחים את הדלת לדור חדש של חומרים סופר-קשים וליישומים מתקדמים בתעשייה ובאלקטרוניקה (טכנולוגיה)