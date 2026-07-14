סערה פוליטית חריפה פרצה הבוקר (שני) בטהרן, לאחר שלשכתו של נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד, פרסמה הודעת הכחשה תוקפנית ביותר בעקבות תחקיר דרמטי שפורסם ב"ניו יורק טיימס". בתחקיר נטען כי המוסד הישראלי ניהל עם הנשיא לשעבר מגעים חשאיים ממושכים, מימן את הוצאותיו האישיות ואף תכנן להציבו בראש המדינה ביום שאחרי קריסת משטר האייתוללות.

בלשכתו של אחמדינג'אד בחרו להשיב מלחמה בהצהרה חריפה במיוחד, שבה הם דוחים מכל וכל את הטענות ותוקפים ישירות את העיתון האמריקני המבוסס: "אנו דוחים מכל וכל את ההאשמות השקריות לחלוטין שקידם הניו יורק טיימס. מדובר בטענות בסגנון הוליוודי שאינן ראויות אפילו להכחשה. העיתון ידוע בפרסום פייק ניוז ובדיות, ונראה כי הוא מוכן לפרסם כתבות מומצאות לחלוטין תמורת תשלום".

"מנסים לנצל את הרגישות הפוליטית"

בהודעה הוסיפו בלשכת אחמדינג'אד כי הדיווח מנסה "לנצל את הרגישות הפוליטית שנוצרה בעקבות האיומים הצבאיים כדי לבלבל את דעת הקהל באיראן". עוד הבהירו כי הנשיא לשעבר אינו נמצא במעצר בית, כפי שנטען בדיווח, אלא "ממשיך בפעילותו השוטפת ובסדר יומו הרגיל".

ההכחשה החריפה מגיעה על רקע תחקיר מקיף שפורסם ב"ניו יורק טיימס", המבוסס על ארבעה גורמים איראניים בכירים וכן על מקורות ביטחוניים בארצות הברית ובישראל. על פי הדיווח, ישראל ניהלה במשך שנים קשר ממושך עם אחמדינג'אד, שנחשב לאחד מגדולי שונאי ישראל והתפרסם בעבר בהצהרותיו להשמדת המדינה ולהכחשת השואה.

פסגת בודפשט החשאית

אחת מנקודות המפנה המרכזיות בתחקיר נוגעת למפגש חשאי שהתקיים לכאורה בתחילת שנת 2024 בבירת הונגריה. לפי הדיווח, אחמדינג'אד הוזמן לכנס אקדמי בנושא שינויי אקלים בבודפשט, אולם הכנס שימש כיסוי בלבד למפגש רגיש בינו לבין בכירי המוסד, ובהם ראש הארגון דאז, דוד ברנע, שהגיע במיוחד לבירה ההונגרית.

על פי התחקיר, בעקבות המפגש העביר המוסד עדכון רשמי לסוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית על כינון הקשר הישיר. עוד נטען כי הניסיונות הראשונים ליצירת קשר החלו כבר בעת ביקורו של אחמדינג'אד בגואטמלה בשנת 2023, וכי לאורך השנים מימנה ישראל חלק מהוצאותיו האישיות, לרבות מגורים ונסיעות שונות לחו"ל.

בישראל ראו באחמדינג'אד, כך על פי הדיווח, נכס מודיעיני אסטרטגי שיכול לשמש כמנהיג חלופי למשטר האייתוללות במקרה של קריסתו. התוכנית הייתה להציבו בראש המדינה ביום שאחרי נפילת המשטר הנוכחי.

החילוץ הדרמטי שהשתבש

החלק המדהים ביותר בתחקיר נוגע לימי הלחימה הישירה בין איראן לבין ארצות הברית וישראל. על פי הכתבה, ביום פתיחת המערכה הצבאית נגד איראן, הותקף מתחם מגוריו של אחמדינג'אד בטהרן מן האוויר. מיד לאחר מכן, הוא פונה מהמקום ברכב מילוט שהופעל לכאורה על ידי סוכן מוסד, שהעביר אותו לבית מסתור מאובטח בתוך המדינה.

אולם התוכנית השתבשה באופן דרמטי. לפי הדיווח, אחמדינג'אד הביע הסתייגות עמוקה מהדרך שבה התנהלו הדברים ועזב את דירת המסתור. שומרי ראשו ספגו את האש ונהרגו במקומו במהלך התקיפה, כאשר הוא עצמו כמעט נהרג באירוע.

מאז אותו אירוע הוא נעלם כמעט לחלוטין מהעין הציבורית, למעט הופעה קצרה ומתוחה בהלווייתו של המנהיג העליון לשעבר, עלי חמינאי. הופעה זו הזינה את השמועות באיראן כי הוא הושם במעצר בית על ידי מנגנוני הביטחון המקומיים – טענה שבלשכתו מכחישים כעת בתוקף.