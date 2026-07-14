מושל דרום קרוליינה, הנרי מקמאסטר, הכריז אתמול (שני) על מינויה הזמני של דרלין גרהאם נורדון לתפקיד הסנאטורית מטעם המדינה, במקומו של אחיה הסנאטור הרפובליקני הוותיק לינדזי גרהאם שהלך לעולמו בשבת האחרונה. מנהיג הרוב בסנאט, ג'ון ת'ון, אישר כי טקס ההשבעה הרשמי של נורדון יתקיים כבר היום (שלישי).

נורדון תחזיק בתפקיד בוושינגטון עד לתום הכהונה הנוכחית בינואר הקרוב, אז יושבע לתפקיד המועמד שייבחר בבחירות הכלליות. בחודש הבא צפויות להיערך בחירות מקדימות מיוחדות לקביעת המועמד הרפובליקני שיתמודד בבחירות הכלליות על המושב שהתפנה.

"לינדזי תמיד עמד לצדי"

לאחר פרסום דבר המינוי, שיתפה נורדון הנרגשת בתחושותיה: "עבורי מדובר בזכות יוצאת דופן", ציינה. "לינדזי תמיד עמד לצדי ותמך בי לאורך כל הדרך. כעת, תורי לעשות זאת עבורו".

בהתייחס למחויבות החדשה והמורכבת שנטלה על עצמה, הוסיפה: "לינדזי, הגעגועים אלייך חזקים מכל מילה שאוכל לומר. אף על פי שחשבתי שלא אמצא את הכוחות הדרושים לכך, אני מתכוונת לבצע את המשימה. אני נענית לאתגר ולוקחת על עצמי את התפקיד".

מערכת יחסים ייחודית

מערכת היחסים בין שני האחים הייתה קרובה וייחודית במיוחד במשך עשרות שנים. בעקבות פטירתם המוקדמת של הוריהם בתוך תקופה קצרה של 15 חודשים, הפך לינדזי גרהאם לאפוטרופוס הרשמי של אחותו הצעירה וגידל אותה תוך כדי לימודי המשפטים שלו.

לאורך השנים, נורדון ליוותה את אחיה באופן צמוד בצמתים החשובים של חייו הציבוריים. היא לקחה חלק פעיל בקמפיינים שלו, נשאה דברים באירועים פוליטיים ואף השתתפה בתשדירי הבחירות שלו. רק לאחרונה, מוקדם יותר השנה, היא ניצבה לצדו כאשר הגיש רשמית את מועמדותו לכהונה חמישית בסנאט.