בניגוד להצהרות הרשמיות, מתברר כי סעודיה בדעה אחת עם ישראל בכל הנוגע לאיראן | הוויכוח בין ארה"ב לישראל על הנפט האיראני, ו"התמונות הדרמטיות שנתניהו רצה" | ומה עם 450 קילו של אורניום מועשר שעדיין נמצאים בידי איראן? (חדשות)
המנהיג העליון החדש של איראן נפצע ברגליו בתקיפות, כך לפי דיווח של הטיימס | מוג'תבא חמינאי טרם הופיע בציבור מאז מינויו שלושה ימים לאחר ההכרזה על מינויו, ולפי ההערכות נותר במיקום חסוי עקב פציעה שספג בתקיפה הישראלית-אמריקאית ותחת איום חיסול ישראלי ישיר (חדשות)
גורמים במשרד המודיעין של איראן פנו באופן חשאי לסוכנות הביון המרכזית בהצעה לפתוח בדיונים על תנאים לסיום העימות הצבאי. הפנייה הועברה באמצעות סוכנות ביון של מדינה שלישית, יממה בלבד לאחר תחילת המתקפה המשולבת של ארצות הברית וישראל (מדיני)
טהראן הרחיבה את מעגל התקיפות למדינות המפרץ בשיגורי כטב"מים לבתי זיקוק בסעודיה ומתקני גז בקטאר • קטאר ביצעה תקיפת נגד באיראן • ארה"ב פינתה אזרחים מ-14 מדינות | מדינות המפרץ שוקלות מתקפה משותפת (מלחמה עם איראן)
האם ה'ניו יורק טיימס' העניק במה לקצין בכיר בחמאס מבלי לדעת? דוחות של צה"ל וארגון המעקב NGO Monitor חושפים כי ד"ר חוסאם אבו ספיה, שכתב טורים נוקבים על "רצח עם" בעזה, מחזיק בדרגת קולונל בשירותי הרפואה הצבאיים של חמאס (חדשות בעולם)
תחקיר הניו יורק טיימס טוען כי הפנטגון הסווה מטוס קרב ככלי טיס אזרחי בתקיפה קטלנית בספטמבר האחרון, דבר שמהווה פשע מלחמה לפי החוק הבינלאומי | מומחים טוענים כי המהלך מהווה "פרפידיה" והפרה חמורה של חוקי המלחמה הבינלאומיים (בעולם)
דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט יצאה במתקפה נגד ה'ניו יורק טיימס', בעקבות כתבה שפקפקה בכושרו של טראמפ לתפקיד | לוויט שלפה דף שהציג קטע מכתבה מחמיאה שנעשתה בעבר על ידי אותו כתב, לגבי מצבו הרפואי של הנשיא לשעבר ג'ו ביידן (בעולם)
מדינות ערביות חוששות להיכנס לנעליים הגדולות של צה"ל בשמירת השלום בעזה, באזורים מהם ייסוג חמאס בהדרגה - אם וכאשר | אותן מדינות חוששות גם לנזק דיפלומטי בלתי הפיך ממהלך שיהפוך אותן לכובשות ותומכות באויב הציוני, מדינות ערביות בשירות ישראל | בינתיים, אין דד-ליין להקמת כוח כזה וחמאס חוזר להתעצם - על חשבון אזרחי ישראל (מדיני)
לאחר חודשים של מחלוקת משפטית מול The New York Times, שופטת פדרלית בניו יורק ביטלה את הצו שחייב את OpenAI לשמור לצורכי ראיות את כלל השיחות שבוצעו באמצעות ChatGPT – גם כאלה שמחקו המשתמשים בעצמם | הצעד נחשב לניצחון משמעותי בתחום פרטיות המשתמשים, אך הקרב על זכויות היוצרים נמשך ויוכרע רק ב־2025 (בעולם)
חתנו היהודי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הפך שוב לאיש שמאחורי הקלעים של ההיסטוריה | יחד עם המיליארדר ויטקוף, השליח הרשמי למזרח התיכון, הוביל קושנר את המשא ומתן החשאי שהביא לסיום המלחמה בעזה | טראמפ החמיא: “הוא מבין עסקאות כמו שאף אחד אחר לא מבין” | קושנר עצמו מסביר מדוע היה רגוע, ומה האסטרטגיה בניהול משא ומתן מסוג זה (אקטואליה)
שופט פדרלי דחה לאחרונה תביעת דיבה שהגיש הנשיא טראמפ נגד ה"ניו יורק טיימס". השופט מתח ביקורת על אופי התביעה, וציין כי כתב התביעה, שכלל שני סעיפים בלבד על פני 85 עמודים, אינו עומד בסטנדרטים המשפטיים הנדרשים. השופט אפשר לטראמפ להגיש גרסה מתוקנת, אך הורה לו לקצר אותה משמעותית ולהימנע מ"הצהרות ציבוריות" במסגרת המסמך המשפטי (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על סדרת תביעות דיבה שהוא מגיש נגד ה'וול סטריט ג'ורנל' וה'ניו יורק טיימס' | מעיתון ה'טיימס' דורש טראמפ פיצוי של 15 מיליארדי דולרים, על הכפשה ודיבה שהוציא נגדו העיתון לטענתו (בעולם)
אמש, דקות לאחר הירי הקטלני בצ'רלי קירק, הוזכר שמו של "מייקל מאלינסון" כאדם שביצע את הירי בגלל דמיון בינו לבין האדם שנעצר בזירה - שהתברר לאחר מכן כי אינו קשור גם הוא לירי | זה מה שעבר עליו בשעות האחרונות כפי שסיפר ל'טיימס' (בעולם)
עיתון ה'ניו יורק טיימס', אחד מכלי התקשורת המובילים והיוקרתיים בעולם, בחר לסקר את נושא הגיוס, והמשבר המתפתח בישראל בין החברה החרדית לחברה הכללית | ה'טיימס' בחר להעניק למשבר אופי פוליטי, דמוגרפי ומוסרי, בניסיון להבין את שני הצדדים - אך עם נטייה ברורה לטובת תומכי הגיוס | כך זה נראה (חרדים)
קמפיין הרעב המתוזמר שמנוהל ע"י חמאס, מזמן יצא מגבולות עזה וברחבי העולם שיתפו עמו פעולה - כולל גופי תקשורת מובילים בעולם | ה'ניו יורק טיימס' פרסם הבהרה בנוגע לתמונת הפעוט בן שנה וחצי שצורפה לכתבה שכותרתה "עזתים מתים ברעב", זאת, אחרי שישראל חשפה כי הוא סובל ממחלה גנטית קשה שכלל לא קשורה במלחמה (בעולם)
ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע מחר לוושינגטון לקראת פגישה מכריעה עם הנשיא טראמפ | ב'טיימס' ניתחו את הסיבות לנסיעתו של ראש הממשלה שמתקיימת ביוזמתה של ירושלים, רגע אחרי המלחמה עם איראן וברקע עסקת חטופים - שממאנת להתרחש | נתניהו מגיע לבירה האמריקנית לפגישה עם טראמפ כמנצח הגדול של המערכה, אבל ישנן סיבות נוספות לנסיעתו (חדשות, מדיני)
ראש הממשלה הוביל תקיפה רחבת היקף נגד תשתיות הגרעין האיראניות, בניגוד לעמדת וושינגטון, כך עולה מדיווח של ה'טיימס' | נשיא ארה"ב ניסה לבלום את המהלך, אך לבסוף העניק סיוע מודיעיני — וכעת שוקל מעורבות ישירה | מאחורי הקלעים: לחצים פוליטיים, שיחות חשאיות, והבנה גוברת שישראל לא תחכה לאמריקאים (חדשות)
בעיתון ה'ניו יורק טיימס' דיווחו הבוקר כי תוכנית הגרעין האיראנית כמעט לא נפגעה, למרות נזק רק שנגרם למתקן האסטרטגי בנתנז | המתקנים העיקריים בפורדו ובאיספהאן לא חוו פגיעות משמעותיות | ישראל הבהירה אתמול כי היא רק בתחילת הדרך (חדשות)