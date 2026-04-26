הרצוג דוחה חנינה לנתניהו ומקדם הסדר טיעון

נשיא המדינה יצחק הרצוג אינו מתכוון להעניק בשלב זה חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו, אלא מקדם יוזמה חדשנית להבנות בין הצדדים במטרה להגיע להסדר טיעון. כך עולה מדיווח שפורסם היום (ראשון) בעיתון 'ניו יורק טיימס', המסתמך על גורמים רשמיים בישראל.

על פי הדיווח, הנשיא שואף להוביל הליך גישור ושיח לא רשמי בין סנגורי ראש הממשלה לבין הפרקליטות והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, מתוך מטרה להגיע להסדר מוסכם מחוץ לכותלי בית המשפט. מדובר במהלך יוצא דופן שמטרתו למצות את האפשרויות להסדר טרם קבלת החלטה בעניין החנינה עצמה.

גורמים המעורבים בנושא הסבירו לעיתון האמריקני כי הנשיא מודע היטב לאווירה הציבורית המתוחה בישראל, המוחרפת בשל המלחמה המתמשכת ומערכת הבחירות המתקרבת. לפי אותם גורמים, הרצוג סבור כי נוכח המצב המשפטי המורכב, קיימות אפשרויות יצירתיות רבות שאינן מסתכמות בהכרעה בינארית של 'חנינה או הרשעה'.

מבחינת הנשיא, כך לפי הגיווח, תיווך לעסקה כזו נתפס כ'דרך היחידה' שתוכל להביא לריפוי השסעים העמוקים בחברה הישראלית ולהרגעת הרוחות במערכת הפוליטית. יוזמה זו מגיעה על רקע לחצים כבדים מצד הנשיא טראמפ, שתקף בשבוע שעבר את הרצוג ואמר כי עליו 'להתבייש' על כך שלא העניק חנינה לראש הממשלה.

בית הנשיא: 'הסדר הוא הפתרון הראוי'

בבית הנשיא לא הכחישו את הדיווח, והבהירו כי הנשיא הרצוג רואה בהגעה להסדר פתרון ראוי ונכון בנסיבות הקיימות. 'כפי שהתבטא מספר פעמים בעבר, נשיא המדינה יצחק הרצוג רואה בהגעה להסדר בין הצדדים בתיקי ראש הממשלה נתניהו כפתרון ראוי ונכון. מגעים להסדר הם חלק הכרחי בניסיון להביא את הצדדים להסכמות', נמסר מבית הנשיא.

עוד הוסיפו בבית הנשיא: 'הנשיא סבור כי נכון תחילה, בטרם הדיון בבקשת החנינה עצמה, למצות מהלך שיכול להביא לגיבוש הסדר בין הצדדים, מחוץ לכותלי בית המשפט'. הבהרה זו מגיעה לאחר שבשבועות האחרונים פנה בית הנשיא למחלקת החנינות במשרד המשפטים בבקשה להשלמות נוספות בנוגע לתקדימים והפערים בחוות הדעת.