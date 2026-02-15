לאחר הדרמה בין נשיא ארצות הברית לנשיא הרצוג, בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה, הוציאה היום הבהרה, לפיה היא עדיין לא בדקה את בקשת החנינה והיא תיבחן לפי סדרי העבודה המקובלים (חדשות, משפט)
נשיא המדינה יצחק הרצוג, נשאל במסגרת הריאיון שנערך לו בוועידה בדאבוס, לגבי בקשתו של נשיא ארצות הברית ממנו לתת חנינה לראש הממשלה נתניהו והשיב: "הבקשה צריכה לעבור הליך של איסוף חוות דעת שונות על ידי הגופים הרלוונטיים במשרד המשפטים. איני יכול להפר זאת, משום שעליי לפעול בהתאם לכללים. אמרתי שוב ושוב שאני מכבד מאוד את טראמפ" (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ זעם הלילה על חבר הקונגרס הדמוקרטי הנרי קואלר, ימים ספורים לאחר שחנן אותו בחנינה נשיאותית, על האשמות עליהן יכול היה להיכנס לכלא ל-15 שנה | טראמפ אמר על חבר הקונגרס כי הוא "כפוי טובה" (בעולם)
הרצוג ניסה לקדם מתן חנינה לראש הממשלה נתניהו עוד לפני שנבחר לנשיא | לפי חשיפת 'הארץ', הוא שוחח על כך עם הנשיא לשעבר ריבלין בחשאי, ואף ניסה לקדם פגישה בין נתניהו וריבלין עבור הנושא. הפגישה לא התקיימה (בארץ)
דונלד טראמפ העניק חנינות ל-77 בעלי ברית, ביניהם רודי ג'וליאני וסידני פאואל, שהיו מעורבים במאמצים להפוך את תוצאות הבחירות לנשיאות ב-2020 | החנינות מכסות פעולות הקשורות לרשימות אלקטורים מזויפות ולטענות על זיופים, אך לא חלות על טראמפ עצמו | כל הפרטים (חדשות)