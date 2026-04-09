בעוד האנושות חוגגת את שיאי המרחק החדשים של משימת "ארטמיס 2" אל עבר הירח, קשה שלא להיזכר בסיפורו הבלתי יאמן של סרגיי קריקאלוב | האיש שצפה מהחלל בהתפרקות מולדתו, ברית המועצות, והפך בעל כורחו לאזרח האחרון של מעצמה שחדלה להתקיים
צוות "ארטמיס 2" שבר את שיא המרחק מהכדור הארץ, אך שיחת הברכה מהנשיא טראמפ תיזכר בעיקר בגלל דקות ארוכות של דממה צורמת | בין התרבויות על "הצלת" נאס"א לסיפורים על כוכבי הוקי, הדרמה האמיתית התרחשה בשידור חי מהירח (חדשות בעולם)
הישג היסטורי בחלל: משימת ארטמיס 2 של נאס"א שברה את שיא המרחק מטיסת אדם מכדור הארץ, כשהאסטרונאוטים הגיעו לכ-406 אלף ק"מ |
הצוות חלף במרחק של כ-6,500 ק"מ מהירח, תיעד לראשונה אזורים בצדו הרחוק ואף צפה בליקוי חמה ייחודי מהחלל (בעולם)
גילוי נדיר בחלל: מדעני נאס״א זיהו מכתש חדש ורחב היקף, שנוצר ככל הנראה מהתנגשות מטאוריט עוצמתית באפריל או במאי 2024. האירוע, שמתרחש אחת למאה שנה בלבד, מספק הצצה נדירה להרכב פני הקרקע של הירח - וגם אזהרה לתוכניות הבאות של האנושות לחזור ולדרוך עליו (בעולם)
עצם שמיימי בשם 2007 EG עבר במרחק של כ-1.7 מיליון קילומטר בלבד מהפלנטה שלנו - אך בנאס"א מבהירים: אין כל סכנה | השבוע היה פעיל במיוחד במעקב אחר גופים קרובי-ארץ, עם כמה אסטרואידים נוספים שחצו את הסביבה הקרובה (בעולם)
טלסקופ "רומן" עומד להמריא בסתיו 2026 ולהראות שה"כלום" הקוסמי נראה הרבה יותר טוב ב-300 מגה-פיקסל | חמוש בשדה ראייה רחב פי 200 ודיוק שיכול למצוא פגמים בשערה ממרחק של שני מגרשי כדורגל הוא יוצא לדווח מהחלל (חדשות בעולם)
בצעד חסר תקדים שמשנה עשורים של פרוטוקולים נוקשים, נאס"א מודיעה: האסטרונאוטים יוכלו לקחת את המצלמות האישיות שלהם אל מעבר לאטמוספירה | האם אנחנו עומדים בפני עידן חדש של "תמונות מהחלל"? ומהו הטוויסט המסתורי שעלול להשאיר את האסטרונאוטים אבודים דיגיטלית? (חדשות בעולם)
מחקר פורץ דרך שנערך בתחנת החלל הבינלאומית (ISS) חושף: בתנאי חוסר כבידה, וירוסים וחיידקים משנים את "חוקי המשחק" המוכרים לנו | הממצאים המדהימים עשויים להוביל למהפכה בטיפול בזיהומים עמידים לאנטיביוטיקה כאן בכדור הארץ (חדשות בעולם)
לפנות בוקר בוצע הפינוי הרפואי הראשון בתולדותיה של נאס"א מהחלל, לאחר שאחד מאנשי צוות תחנת החלל הבינלאומית דיווח על בעיה רפואית | הקפסולה נחתה במי האוקיינוס השקט, מול חופי סן דייגו שבקליפורניה, פחות מ-11 שעות לאחר שהצוות עזב את תחנת החלל (בעולם)
קרחון ענק שהתנתק מאנטארקטיקה לפני כ־40 שנה, ונחשב לאחד הקרחונים הגדולים ביותר שנעקבו אי־פעם על ידי מדענים, נמצא על סף התפרקות | בנאס״א ציינו כי הקרחון נראה כאילו ״נפתח בו סדק״, כאשר משקל מי ההפשרה שנאגרו על פניו יוצר לחץ בקצוות הקרחון, עד כדי אפשרות ל״התפוצצות״ מקומית של השוליים (בעולם)
ארה״ב עומדת בפתחו של רגע היסטורי: משימת Artemis II כבר בישורת האחרונה, ובפברואר 2026 בני אדם יחזרו לראשונה מאז אפולו למסלול סביב הירח | אבל מאחורי הדרמה המדעית מסתתר קרב עולמי שקט מול סין על מים, משאבים ושליטה בכלכלת הירח של המאה ה־21 (חדשות בעולם)
הצצה למהפכה של ג'ארד אייזקמן: מטיסת הקרב הדרמטית עם אריק טראמפ ועד ל"תוכנית אתנה" שמשנה את פני נאס"א | האסטרונאוט האזרחי והמנהל ה-15 של הסוכנות, שמוביל "תור זהב חדש" בדרך להקמת בסיס קבע על הירח (בעולם)
ממיזוג גלקסיות הנצפה במבט כפול – אינפרא־אדום וקרני רנטגן – דרך ערפילית הענק "העכביש" בענן מגלן הגדול ועד לאשכול ה"ג׳מפיין" המתנפץ בבועות של גז לוהט: נאס"א פתחה את השנה החדשה עם סדרת תמונות החושפות את עוצמתו ויופיו של היקום כפי שלא נראה מעולם (מעניין)
היסטוריה בנאס"א: היזם והאסטרונאוט הפרטי ג'ארד אייזקמן (42) אושר הלילה בסנאט ברוב של 67 מול 30. המנהל ה-15 של הסוכנות נכנס לתפקיד בשיאה של סערה תקציבית, כשהוא נחוש להחזיר את ארה"ב לירח עד 2028 ולבלום את השאיפות של בייג'ינג (בעולם)
חקירה חריגה נפתחה בארצות הברית אודות חשד חמור לריגול נגד הקוסמונאוט הרוסי אולג ארטמייב | בעקבות החשדות החמורים, הוחלט להדיח את הקוסמונאוט מהמשימה | בנוסף להיותו איש חלל, ארטמייב הוא גם חבר פרלמנט מוניציפאלי במוסקבה, ושייך למפלגה המקורבת לפוטין (חדשות)