בבלי
פוליטיקאים בחלל

שתיקה מביכה: צוות "ארטמיס 2" סירב להגיב לנשיא טראמפ  

צוות "ארטמיס 2" שבר את שיא המרחק מהכדור הארץ, אך שיחת הברכה מהנשיא טראמפ תיזכר בעיקר בגלל דקות ארוכות של דממה צורמת | בין התרבויות על "הצלת" נאס"א לסיפורים על כוכבי הוקי, הדרמה האמיתית התרחשה בשידור חי מהירח (חדשות בעולם)

ארטמיס 2 בדרכה אל קן השיגור (צילום: NASA)

ביום שני בלילה, שעות ספורות לאחר שקבעו שיא היסטורי כבני האדם שהתרחקו ביותר מכדור הארץ, מצאו עצמם ארבעת האסטרונאוטים של משימת "ארטמיס 2" בסיטואציה לא שגרתית. בשיחת טלפון שערכה כ-12 דקות מהבית הלבן, בחר הנשיא להלל את עצמו על כך ש"הציל" את סוכנות החלל האמריקאית מסגירה בתקופת כהונתו הראשונה.

"הייתה לי החלטה לקבל: האם אנחנו עומדים להחיות את נאס"א או לסגור אותה? לא היססתי בכלל," טען טראמפ בפני הצוות המשתאה, שריחף בחוסר משקל והעביר את המיקרופון מאחד לשני במבוכה ניכרת.

השיחה הפכה לוויראלית במיוחד בשל רגעים של שתיקה מביכה שנמשכו למעלה מדקה. טראמפ ניסה לתלות את הדממה בתקלות טכניות, למרות שהקשר היה תקין לחלוטין. במהלך השיחה הוא הפליג בתיאורים על ידידותו עם שחקן ההוקי הקנדי ויין גרצקי והתקשה בתחילה להגות את שמה של קנדה, תוך שהוא מכנה אותה "השכנה" למרות דגל קנדה שהתנוסס בבירור על מדיו של האסטרונאוט ג'רמי הנסן.

בסיום השיחה, הזמין הנשיא את הצוות לביקור בחדר הסגלגל לאחר נחיתתם המתוכננת באוקיינוס השקט ביום שישי, ואף הצהיר כי יבקש מהם חתימה – דבר שהוא אינו נוהג לעשות בדרך כלל.

ג'ארד אייזקמן, מנהל נאס"א ומקורבו של טראמפ, קרא לעובדי הסוכנות "להשאיר את הפוליטיקה לפוליטיקאים", נראה כי עבור צוות "ארטמיס 2", המסע אל הכוכבים היה החלק הקל יותר של המשימה.

