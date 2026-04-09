צוות "ארטמיס 2" שבר את שיא המרחק מהכדור הארץ, אך שיחת הברכה מהנשיא טראמפ תיזכר בעיקר בגלל דקות ארוכות של דממה צורמת | בין התרבויות על "הצלת" נאס"א לסיפורים על כוכבי הוקי, הדרמה האמיתית התרחשה בשידור חי מהירח (חדשות בעולם)
הישג היסטורי בחלל: משימת ארטמיס 2 של נאס"א שברה את שיא המרחק מטיסת אדם מכדור הארץ, כשהאסטרונאוטים הגיעו לכ-406 אלף ק"מ |
הצוות חלף במרחק של כ-6,500 ק"מ מהירח, תיעד לראשונה אזורים בצדו הרחוק ואף צפה בליקוי חמה ייחודי מהחלל (בעולם)
גילוי נדיר בחלל: מדעני נאס״א זיהו מכתש חדש ורחב היקף, שנוצר ככל הנראה מהתנגשות מטאוריט עוצמתית באפריל או במאי 2024. האירוע, שמתרחש אחת למאה שנה בלבד, מספק הצצה נדירה להרכב פני הקרקע של הירח - וגם אזהרה לתוכניות הבאות של האנושות לחזור ולדרוך עליו (בעולם)
עד שנת 2035, הירח כבר לא יהיה רק סלע שומם: סין חושפת את תוכנית העבודה להקמת תחנת מחקר קבועה המבוססת על כוח עבודה רובוטי מתקדם | שילוב של ידיים אנושיות ומערכות שינוע אוטונומיות עשוי להפוך את החזון של מגורי אדם מחוץ לכדור הארץ למציאות מוחשית (חדשות בעולם)
בעוד העולם נושא עיניים למאדים, אילון מאסק שינה את המסלול והכריז על הקמת עיר עצמאית על הירח תוך פחות מעשור | עם מיזוג ענק של טריליוני דולרים ומעבר דרמטי מייצור מכוניות לרובוטיקה מתקדמת, מאסק מבהיר: העתיד כבר לא נמצא על הכביש, אלא בין הכוכבים (חדשות בעולם)
מחזה סוריאליסטי הדהים הלילה את תושבי מוסקבה וסנט פטרסבורג, כאשר דסקיות אור מסתוריות הופיעו לצד הירח ויצרו אשליה של מספר ירחים המאירים את שמי העיר| איך קוראים לתופעה הנדירה, ומה גורם לה להופיע? (חדשות בעולם)
בזמן שהעולם נאבק ביוקר המחיה, סטארט-אפ נועז מקליפורניה כבר מוכר חדרים עם נוף לכדור הארץ במחיר אסטרונומי ששמור לאחוזון העליון | הכירו את הפרויקט שמגייס מיליונים מהשמות הגדולים בטכנולוגיה כדי להפוך את הירח ליעד הנופש הבא של האנושות עד שנת 2032 (חדשות בעולם)
ארה״ב עומדת בפתחו של רגע היסטורי: משימת Artemis II כבר בישורת האחרונה, ובפברואר 2026 בני אדם יחזרו לראשונה מאז אפולו למסלול סביב הירח | אבל מאחורי הדרמה המדעית מסתתר קרב עולמי שקט מול סין על מים, משאבים ושליטה בכלכלת הירח של המאה ה־21 (חדשות בעולם)
רוסיה מתכננת להקים תחנת כוח גרעינית על פני הירח עד שנת 2036, במטרה לספק אנרגיה לתשתית מחקר ארוכת טווח ולתחנה משותפת עם סין | המהלך השאפתני נועד לבסס נוכחות קבועה בחלל ולהחזיר את רוסיה לקדמת המרוץ מול ארצות הברית והחברות הפרטיות (חדשות בעולם)
חודש דצמבר מביא איתו סדרת תופעות שמימיות נדירות - מהסופר-ירח האחרון של השנה האזרחית, דרך מטרי המטאורים המרשימים ועד כוכבי הלכת הזוהרים | אם מזג האוויר ישתף פעולה, הלילות הקרובים צפויים לספק מחזה שמיימי מרהיב לחובבי השמיים והאסטרונומיה כאחד (בעולם)
בראש מאמצי המחקר הגלובליים למיפוי אלפי הבזקים מסתוריים על פני הירח עומד פרויקט NELIOTA, המזרים חדשנות אירופית במערכות זיהוי ועדכון | באמצעות מערכות תצפית חדשות ומצלמות מדעיות משודרגות, מתגלים עשרות התנגשויות מטאורידים מדי שעה, לצד ניתוח גורמים פיזיקליים כמו פליטת גזים רדיואקטיביים וענני אבק | המידע החדש פותר תעלומה אסטרונומית רבת שנים ומספק הבנה פורצת דרך בנוגע לאירועים ממושכים ונקודתיים על פני הירח (בעולם)
יותר מכל גרם שמים אחר זכה הירח להצית את סקרנותם של בני האדם | גם אחרי שקפצנו לבקר, הירח עדיין מותיר צל ונותר חתום ומסתורי | מי מיפה את הירח, ואלו יהודים נודעים שמם מתנוסס על כמה מן המכתשים הפזורים עליו? | "ירח על מלא" (מגזין בבלי)
מחקר ניסויי פורץ דרך במעבדה סינית פתר תעלומה מסתורית והוכיח סופית כי חלקיקי החמצן המועברים מכדור הארץ בחלל גורמים להיווצרות חלודה על פני הירח - תגלית שמערערת את התפיסה המדעית לגבי יחסי הגומלין הגיאוכימיים בין כדור הארץ לירח | מדענים שחזרו במעבדה את התנאים על פני הירח, וחשפו כיצד האנרגיה והיחס בין החמצן למימן משפיעים על היווצרות והפחתת ההמטיט, מינרל הברזל המחומצן שהתגלתה לראשונה ב־2020 (בעולם)
החלל הופך לשדה הקרב הבא, לא רק להישגים לאומיים, אלא גם להשתלטות על מים קפואים ויסודות יקרי ערך נוספים על אדמת הירח | בימים שבהם ארה"ב ממשיכה להתמודד עם עיכובים בתוכנית ארטמיס, סין מאיצה משמעותית את קצב תוכניותיה בדרום הירח - וחברות מסחריות מתחילות להיכנס בזירה ולצד המעצמות (בעולם)