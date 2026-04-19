"משהו אפל קורה": חרדה בארה"ב בעקבות היעלמות מדעני הגרעין

יו״ר ועדת הפיקוח של בית הנבחרים האמריקאי ג'יימס קומר הזהיר כי ייתכן ש״משהו אפל מתרחש״. הדברים נאמרו בעקבות שורת מקרים שבהם 11 מדענים הקשורים לתוכניות הגרעין והחלל של ארצות הברית מתו או נעלמו בנסיבות מסתוריות, מאז 2013.

בריאיון שנתן לרשת פוקס ניוז אמר קומר כי בתחילה סבר שמדובר ב״תיאוריית קונספירציה משוגעת״, אך לאחר שנחשף לפרטים שינה את עמדתו ופנה למספר סוכנויות ממשלתיות בדרישה לקבל מידע.

לדבריו ״פנינו למשרד ההגנה, ל־FBI, לנאס״א ולמשרד האנרגיה, ואנחנו רוצים לדעת כל מה שהם יודעים על מה שקרה עם המדענים האלה״ והוסיף כי ״אנחנו מנסים לחבר את התמונה״.

קומר ציין כי בכוונתו לזמן את ראשי הגופים לשימוע בקונגרס, אך שלח תחילה מכתבים כדי לאפשר להם להיערך מבלי לפגוע בחקירות מסווגות. הוא קרא לכל מי שיש בידו מידע לפנות לוועדה, והדגיש כי ״כל מי שקשור לתוכנית הגרעין האמריקאית צריך להיות ערני״ בשל הסיכונים האפשריים לביטחון הלאומי.

בין השמות שצוינו נמצאים החוקרת איימי אסקראידג׳, הגנרל בדימוס וויליאם "ניל" מקאסלנד, מדענית נאס״א מוניקה חסינטו רזה, המהנדס פרנק מיוולד ואחרים, שחלקם מתו ואחרים נעלמו, מה שעורר חשד בקרב גורמים רשמיים.

קומר הוסיף כי ״יש מדינות רבות בעולם שהיו שמחות לשים יד על הידע והיכולות הגרעיניות שלנו, והאנשים האלה היו בחזית התחום - וכעת הם מתים או נעדרים״.

גם הנשיא טראמפ התייחס לאחרונה לנושא, ואמר כי בכוונתו לבדוק את המקרים. לדבריו ״אני מקווה שזה מקרי, אבל נדע בתוך שבוע וחצי״. במקביל, במינהל הביטחון הגרעיני הלאומי נמסר כי הם מודעים לדיווחים ו״בודקים את העניין״.