טכנולוגיה חדשנית משנה את עולם חקר הלוויתנים - מדבקות GPS ומצלמות מוצמדות לגופם בעזרת רחפנים, ללא מגע שמסכן את החוקרים | השיטה החדשה כבר מיושמת ברחבי העולם ומספקת הצצה חסרת תקדים לחייהם של הענקים מתחת לפני הים (טכנולוגיה)
דו"ח חדש חושף נסיגה דרמטית של כמעט כל הקרחונים במדינה במהלך השנתיים האחרונות - תוצאה של חורף חמים ודל בשלגים וקיץ קיצוני במיוחד | החוקרים מזהירים: הקרחונים מאבדים את צורתם ואת יציבותם, וההשלכות על משק המים, האנרגיה והתיירות עלולות להיות מרחיקות לכת (בעולם)
רעידת אדמה בצמרת הביטחונית של סין: מומחי הנשק הגרעיני והטילים המובילים נעלמו באישון לילה מהאתרים הרשמיים, מותירים אחריהם חלל מסתורי | בעוד המשטר שומר על שתיקה רועמת, העולם תוהה האם מדובר בקמפיין שחיתות אגרסיבי או בחשיפת רשת ריגול שטלטלה את החדרים הסודיים של בייג'ינג (חדשות בעולם)
חוקרים מצאו כי דגימות של פרח ה־Mimulus cardinalis ("קופידון ארגמני") פיתחו מנגנוני הסתגלות גנטיים מהירים שאפשרו להן לשרוד את הבצורת ההיסטורית שפגעה בקליפורניה בשנים 2012–2016 – מה שנחשב להוכחה הראשונה לתהליך "הצלה הישרדותית" בטבע, לאחר שנצפה עד כה רק במעבדה (בעולם)
חוקרים ממרכז VIB וגנט שבבלגיה זיהו שכבת תאים ייחודית בבסיס מקלעת הדמים במוח - "תאי מחסום בסיס" - היוצרת קו הגנה נוסף בין הדם, נוזל המוח־שדרה והרקמה העצבית | המחסום הדינמי הזה נשבר בזמן דלקת מערכתית ומאפשר חדירה של תאים וחומרים אל מערכת העצבים המרכזית, ומציע יעד טיפול חדשני למחלות נוירולוגיות ודלקתיות (בריאות)
פריצת דרך מדעית חושפת יעד טיפולי חדש במחלה: אנזים המעורר דלקת במוח של נשאי גֵן הסיכון APOE4 | התרכובות החדשות הצליחו לחדור למוח במודלים ניסיוניים, להפחית פעילות פתולוגית ולשמר תפקוד תקין של תאי עצב (בריאות)
במסע מחקר נועז בעומקים שמעטים בני האדם שירדו אליהם, חשפו חוקרי האקדמיה למדעים של קליפורניה לפחות 20 מינים ימיים חדשים - ותיעדו במקביל עדויות מדאיגות על התחממות ועל זיהום פלסטיק באחת המערכות האקולוגיות הפחות מוכרות בכדור הארץ (עולם החי, מעניין)
פריצת דרך: גידים רכים וגמישים מחומר הידרוג'ל מיוחד מחברים בין שלד רובוטי קשיח לבין רקמת שריר שגודלה במעבדה, ומאפשרים תנועה מהירה פי שלושה וכוח חזק פי 30 בהשוואה למערכות קודמות | זהו צעד משמעותי בדרך לרובוטים שיכולים להתחזק, להשתקם ולפעול בסביבות קיצון ואף בגוף האדם (טכנולוגיה)
בראש מאמצי המחקר הגלובליים למיפוי אלפי הבזקים מסתוריים על פני הירח עומד פרויקט NELIOTA, המזרים חדשנות אירופית במערכות זיהוי ועדכון | באמצעות מערכות תצפית חדשות ומצלמות מדעיות משודרגות, מתגלים עשרות התנגשויות מטאורידים מדי שעה, לצד ניתוח גורמים פיזיקליים כמו פליטת גזים רדיואקטיביים וענני אבק | המידע החדש פותר תעלומה אסטרונומית רבת שנים ומספק הבנה פורצת דרך בנוגע לאירועים ממושכים ונקודתיים על פני הירח (בעולם)
חוקרים מאוניברסיטת מישיגן פיתחו שיטה חדשנית להפוך פסולת בקבוקי פלסטיק למרכיבי אנרגיה עתירי ביצועים, בתהליך שפותח אופקים חדשים למיחזור, מסייע להקטנת פסולת ומוזיל את ייצור רכיבי האגירה | טכנולוגיה זו צפויה לשנות את מגמות ניהול הפסולת והתעשייה הפתרונות האנרגטיים בעשור הקרוב (בעולם)
לוויין המחקר הביולוגי הרוסי, Bion-M No. 2,שזכה לכינוי "תיבת נח המודרנית" נחת בהצלחה לאחר שהעביר 30 ימים במסלול עם יותר מ־75 עכברים, 1,500 זבובים, מיקרואורגניזמים, תאי תרבות וזרעי צמחים, כחלק מניסוי ענק שיבחן את השפעת החלל על יצורים חיים והתמודדותם עם תנאי קיצון (בעולם)
מחקר חדש חושף לראשונה כי זכרים של כרישי רוחות מפתחים שיניים אמיתיות על איבר במצח – תגלית פורצת דרך שמאתגרת את ההבנה המדעית על היווצרות איברים בבעלי חוליות, ומעוררת תקווה לפריצות דרך ברפואת שיניים והתחדשות רקמות (בעולם)
חברת Kheiron Biotech הארגנטינאית יצרה חמישה סוסי פולו גזעיים ראשונים מסוגם בעולם באמצעות טכנולוגיית עריכה גנטית CRISPR, שפותחה לשיפור מהירות וכוח | אולם האיגוד הלאומי והתאגדות המגדלים הטילו חרם על הסוסים החדשניים ומזהירים מפני פגיעה בעתיד הספורט והחקלאות המסורתית במדינה, בעוד הרגולטור הביוטכנולוגי מאשר כי הסוסים עומדים בתקנות ואינם נחשבים אורגניזמים מהונדסים (בעולם)
באיזו מידה הברקים תורמים לזיהום האוויר? מדעני אוניברסיטת מרילנד, בשיתוף נאס״א, הצליחו למדוד בזמן אמת את כמויות תחמוצות החנקן שמייצרים ברקים באטמוספירה - חומרים שמקורם גם במנועי רכבים ובתעשייה | המחקר מראה כי סופות הברקים פולטות גזים מזהמים בגובה רב, במקום בו השפעתם על היווצרות אוזון וחימום האטמוספירה חזקה במיוחד (בעולם)
חוקרים מאוניברסיטאות אוקספורד וקיו פיתחו תוסף תזונה ביולוגי חדש לדבורים - המדמה את רכיבי הפולן החיוניים ומכפיל פי 15 את קצב הרבייה במושבות | הפיתוח צפוי להפחית את התחרות על מקורות מזון טבעיים, להגן על דבורי הבר ולהבטיח יציבות בגידולי החקלאות שמהם תלויים מאות מיליוני בני אדם (בעולם)
פריצת דרך היסטורית במעבדה בבייג’ין: לראשונה גודלו גבישי יהלום משושה באיכות גבוהה ובגודל מאקרוסקופי, חומר נדיר שנתגלה עד כה רק במטאוריטים | הממצאים פותחים את הדלת לדור חדש של חומרים סופר-קשים וליישומים מתקדמים בתעשייה ובאלקטרוניקה (טכנולוגיה)
מדענים סינים הציגו טכנולוגיה חדשה ומהפכנית שמאפשרת הפקת לבני בניין מקרקע הירח, ללא חומרים נוספים מכדור הארץ, באמצעות מיכון סולארי | בדרך זו צפויה להיבנות תחנת מחקר קבועה על פני הירח, תוך חיסכון עצום בעלויות שינוע ושימוש במשאבים מקומיים בלבד (בעולם)