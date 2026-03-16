הכיסא הריק בצמרת האטום: מדעני גרעין בכירים בסין נמחקו מהרשת 

סדרת היעלמויות מסתורית של בכירי המדענים בסין מעוררת סערה בינלאומית וחשד לטיהור פוליטי וביטחוני נרחב בתוך מוקדי הכוח הרגישים ביותר של המעצמה.

בימים האחרונים נחשף כי פרופילים של מדענים מהשורה הראשונה בתחומי הגרעין, המכ"ם והטילים נמחקו לחלוטין מהאתר הרשמי של האקדמיה הסינית להנדסה (CAE), הגוף המדעי היוקרתי ביותר במדינה. בין הדמויות הבולטות ש"נעלמו" מהמרחב הציבורי נמצא ז'או שיאנגנג, מומחה בעל שם עולמי לנשק גרעיני ולשעבר סגן נשיא האקדמיה. יחד עמו נעלמו עקבותיהם הדיגיטליות של מתכנן טילים בכיר ומומחה לרדאר צבאי, ללא כל הסבר רשמי מצד הממשל בבייג'ינג. התפתחות זו אינה אירוע מבודד, אלא חלק משרשרת טלטלות המזעזעת את מערכת הביטחון הסינית. רק לאחרונה אושר דבר חקירתם של שניים מהגנרלים החזקים ביותר בצבא סין: ז'אנג יושיאה, סגן יו"ר הוועדה הצבאית המרכזית (הנחשב למפקד הצבאי השני בעוצמתו אחרי הנשיא שי ג'ינפינג), וליו ז'נלי, ראש מחלקת המטה המשותף.

השניים הושמו תחת חקירה בגין "הפרות חמורות של המשמעת והחוק", מונח המשמש לעיתים קרובות כקוד לטיהורים פוליטיים או פרשיות שחיתות חמורות.

במערכת הפוליטית הסינית, שבה "אי-דיבור" הוא הכלל, היעלמותם של פרופילים רשמיים נחשבת לאות אזהרה דרמטי.

כפי שמציינים מומחים לסין, מדובר בצעד חסר תקדים שמרעיד את מסדרונות השלטון ומעלה סימני שאלה כבדים על היציבות בצמרת הצבאית-טכנולוגית של סין, דווקא בתקופה של מתיחות בינלאומית גוברת.