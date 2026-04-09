פריצת סייבר מאסיבית למרכז מחשוב-העל בטיאנג'ין חשפה כמות אדירה של מידע צבאי מסווג, הכולל סימולציות תקיפה ושרטוטי נשק רגישים | ההאקרים, המכנים עצמם "Flaming China", מציעים למכירה נתונים על פרויקטי חמקנות וטילים שאמורים היו להישאר חסויים למשך שנים (חדשות בעולם)
רעידת אדמה בצמרת הביטחונית של סין: מומחי הנשק הגרעיני והטילים המובילים נעלמו באישון לילה מהאתרים הרשמיים, מותירים אחריהם חלל מסתורי | בעוד המשטר שומר על שתיקה רועמת, העולם תוהה האם מדובר בקמפיין שחיתות אגרסיבי או בחשיפת רשת ריגול שטלטלה את החדרים הסודיים של בייג'ינג (חדשות בעולם)
תחת עינו הפקוחה של המנהיג ובתו, קוריאה הצפונית ביצעה ניסוי דרמטי בטילי שיוט ממשחתת ענק חדשה | המהלך מסמן תפנית אסטרטגית שנועדה להבטיח יכולת תגובה גרעינית מהים אל מול איומי התנקשות ושינויי המפה העולמית (חדשות בעלם)
העברת השליטה המשפחתית במדינה הקיצונית: דיווחים בדרום קוריאה מצביעים על כך שבתו בת ה-13 של מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און, קים ג'ו-אה, מונתה לראש כוחות הגרעין | לפי הדיווח, היא למעשה מקבלת דיווחים מגנרלים ונותנת להם הוראות (בעולם)
ביום שישי הקרוב יחלו שיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, בהם ישתתפו גם גורמים ממצרים, סעודיה ומדינות נוספות | בצד האמריקני, ינסה סטיב ויטקוף לגרום לאיראנים לוותר על הגרעין, על הטילים הבליסטים ועל השלוחות ברחבי המזרח התיכון | איראן הביעה נכונות למסור את האורניום המועשר (מדיני)
סוכנות הביון האמריקאית CIA יזמה בשנת 1965 מבצע חשאי להצבת ציוד ריגול בהרי ההימלאיה | לצורך המשימה גויסו מטפסים אמריקאים והודים שנשאו עמם אנטנה, כבלים ומחולל חשמל במשקל כ־13 קילוגרמים מדגם SNAP-19C, שבתוכו היה פלוטוניום | כשסופת שלגים החלה - הכל הסתבך (מעניין)
בשבת, בשעה 12 בדיוק, קרסו באחת שני מגדלי הקירור העצומים של תחנת הכוח הגרעינית לשעבר בגונדמינגן שבבוואריה, גרמניה, לאחר פיצוץ מתוכנן שנשמע למרחקים | האירוע, סימן את סופה של תקופה בת כמעט חמישים שנה שבה התנשאו המגדלים לגובה 160 מטרים (בעולם)